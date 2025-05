Battlefield 6: EA betont Bedeutung der Playtests und räumt Fehler bei Battlefield 2042 ein

Im Rahmen einer Investorenkonferenz zum am 31. März 2025 zu Ende gegangenen Quartal sprach EA ausführlich über den kommenden Shooter „Battlefield 6“.

Dabei bestätigte der Publisher nicht nur eine Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April 2025 – 31. März 2026). Gleichzeitig kündigte EA an, dass im Laufe des Sommers mit der offiziellen Enthüllung von „Battlefield 6“ zu rechnen sei. Im Gespräch mit Investoren betonte EAs CEO Andrew Wilson den Stellenwert der Shooter-Reihe und die hohen Erwartungen seitens der Spieler.

Um den Ansprüchen der Community gerecht zu werden, setzen EA und DICE bei „Battlefield 6“ laut Wilson auf nicht weniger als „die größte Playtesting-Initiative in der Geschichte der Franchise“.

DICE setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community

Wie Wilson ergänzte, setzen DICE und die anderen Battlefield Studios bei den Arbeiten auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community. Diese soll für Feedback sorgen, das die Entwickler für Verbesserungen nutzen können. In diesem Zusammengang räumte Wilson auch Fehler ein und blickte noch einmal auf die Arbeiten an „Battlefield 2042“ zurück.

Hier war die Zusammenarbeit mit der Community nicht so eng, wie sie hätte sein sollen. Einer der Faktoren, die im Endeffekt dazu führten, dass „Battlefield 2042“ die Erwartungen der Spieler nicht erfüllen konnte.

Wilson weiter: „Wir haben immer eng mit der Community zusammengearbeitet. Aber nicht immer so eng, wie wir es hätten tun sollen. Wir haben nicht immer wirklich daran gearbeitet, ihnen zu helfen, die Dinge zu verstehen, die wir entwickeln, und gleichzeitig zu verstehen, was sie wirklich von einem Battlefield erwarten.“

„Wir wissen, dass Battlefield eine riesige Marke ist und oft der größte Shooter des Jahres ist, wenn wir es richtig machen“, meint Wilson.

Battlefield Labs ein voller Erfolg

Auf das im Februar gestartete „Battlefield Labs“-Programm ging Wilson ebenfalls ein. „Battlefield Labs“ ermöglicht es den Spielern, an geschlossenen Playtests zu „Battlefield 6“ teilzunehmen und den Entwicklern Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen zu lassen. Laut Wilson nahmen in Europa und Nordamerika bislang rund 600.000 Spieler an den Tests teil.

„Die Resonanz hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte Wilson und fügte hinzu, dass EA aufgrund der „unglaublichen weltweiten Nachfrage“ plane, mehr Nutzer zu den Tests zuzulassen. In diesem Monat werden die Entwickler von DICE daher weiteren Nutzern die Teilnahme an den Tests ermöglichen.

„Battlefield 6“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren