Battlefield 6: EA kündigt Enthüllung des Next-Gen-Shooters an – Release eingegrenzt

Im Zuge der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal lieferte uns EA ein umfangreiches Update zum Shooter „Battlefield 6“, der sich für PC und Konsolen in Entwicklung befindet.

Zunächst gingen die Verantwortlichen von EA auf den Releasezeitraum von „Battlefield 6“ ein und bestätigten, dass der Shooter im Laufe dieses Geschäftsjahres erscheinen soll. Somit erfolgt der Release spätestens bis zum 31. März 2026. Laut EA-CEO Andrew Wilson dürfen sich die Spieler auf nicht weniger als einen Shooter freuen, der die nächste Generation von Triple-A-Blockbustern neu definiert.

Des Weiteren sprach EA über die offizielle Enthüllung von „Battlefield 6“ und versprach den wartenden Spielern, dass sie sich nicht mehr lange in Geduld üben müssen.

Offizielle Enthüllung in den nächsten Monaten

Einen konkreten Termin spendierte EA der Präsentation des neuen „Battlefield“-Titels zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass die offizielle Enthüllung im Laufe des Sommers erfolgt. Ein konkreter Termin dürfte somit nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„Wenn wir in die Zukunft blicken, sind wir zuversichtlich, dass wir eine Vielzahl an neuen Produkten umsetzen können“, sagte Wilson. „Beginnend in diesem Sommer mit der mit Spannung erwarteten Enthüllung von Battlefield, einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zu unserer nächsten Generation von Blockbuster-Unterhaltung.“

Die Entwickler von DICE lieferten ebenfalls ein Update zu „Battlefield 6“. So gab das Studio bekannt, dass es seine geschlossenen Playtests in diesem Monat erweitern und weitere Spieler aus Nordamerika, Europa und Asien zu „Battlefield Labs“ zulassen wird. Die neuen Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, Inhalte und Features zu testen.

„Neben dem Testen neuer Inhalte werden wir weiterhin an unseren zentralen Schwerpunktbereichen arbeiten, wie etwa dem Ausgleich der verschiedenen Waffenarchetypen und Schadenswerte sowie der Bewegungs- und Kampftempomechanik“, erklärte DICE.

Zerstörung steht im Fokus der neuen Tests

Zu den kommenden Tests von „Battlefield Labs“ ergänzte DICE, dass die Entwickler neue Ideen testen möchten. Darüber hinaus rückt in den Tests auch die Zerstörung der Spielwelt, die in der Vollversionen einen großen Teil zum Realismus beitragen soll, in den Fokus.

„Zerstörung bleibt auch weiterhin ein Thema in unseren Spielsitzungen. Wir werden weiterhin zerstörbare Objekte auf verschiedenen Karten testen und die Schadensstufen von Oberflächen optimieren. Nach Community-Updates zu Gunplay und Zerstörung melden wir uns in Zukunft wieder, um mehr über Klassen und das umfassende Kriegserlebnis zu erzählen“, so die Entwickler.

„Battlefield 6“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

