Battlefield 6: EA über die Verschiebung von GTA 6 und die Auswirkungen auf den Shooter

In einer Investorenkonferenz zu den aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich EAs CEO Andrew Wilson zum geplanten Release von "Battlefield 6". In diesem Zusammenhang verriet Wilson unter anderem, wie der Shooter von der Verschiebung von "GTA 6" profitieren wird.“

Im Rahmen der Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal bestätigte EA, dass „Battlefield 6“ für eine Veröffentlichung im Fiskaljahr 2025/2026 vorgesehen ist.

Somit erscheint der Shooter bis zum 31. März 2026. Ein Releasezeitfenster, das es EA ermöglicht, „GTA 6“ aus dem Weg zu gehen. Schließlich wurde Rockstars Open-World-Blockbuster vor wenigen Tagen auf Mai 2026 verschoben. In einer Investorenkonferenz im Anschluss an die Veröffentlichung der Geschäftszahlen äußerte sich Andrew Wilson, CEO von EA, zur Verschiebung von „GTA 6“.

Auch wenn EA bezüglich der Qualität von „Battlefield 6“ sehr zuversichtlich ist, wird der Publisher laut Wilson natürlich vom späteren Release von „GTA 6“ profitieren, da EA durch die Verschiebung einem großen Titel aus dem Weg gehen kann.

EAs CEO zeigt sich zuversichtlich

„Im Hinblick auf Battlefield haben wir immer wieder gesagt, dass wir auf ein Fenster hinarbeiten, das unserer Meinung nach am sinnvollsten für Battlefield ist. Aber wir würden nicht in ein Fenster starten, das den Wert, den wir in die Marke investiert haben, oder den Wert, den wir denken, den unsere Spieler daraus ziehen werden, wenn sie einsteigen und zu spielen beginnen, verkürzt“, erklärte Wilson.

„Ich denke, jetzt, ohne zu viel vorwegzunehmen, glauben wir, dass dieses Fenster klarer ist als zuvor. Wir fühlen uns sehr gut dabei, Battlefield im Fiskaljahr 2026 zu veröffentlichen.“

Im weiteren Verlauf der Investorenkonferenz wies Wilson darauf hin, dass seiner Meinung nach nicht damit zu rechnen sei, dass Entwickler und Publisher ihre Titel vorziehen, um aus der Verschiebung von „GTA 6“ Profit zuschlagen. „Ich bin nicht sicher, ob ich etwas zum Rest der Branche und ihren Markteinführungen oder Markteinführungszeitpunkten sagen kann“, ergänzte Wilson.

„Aber es ist unwahrscheinlich, dass, wenn man nicht bereits bereit für eine Veröffentlichung in diesem Zeitfenster ist, es noch möglich wäre, sich vorzubereiten und von einem möglicherweise weniger wettbewerbsintensiven Fenster zu profitieren.“

Playtests werden in diesem Monat ausgeweitet

Neben der geplanten Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2025/2026 bestätigte EA im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen zudem, dass die offizielle Enthüllung von „Battlefield 6“ im Laufe des Sommers erfolgt. Auch DICE meldete sich mit einem Status-Update zu Wort und kündigte eine Ausweitung der Playtests über „Battlefield Labs“ an.

Laut den Entwicklern werden in diesem Monat weitere Spieler aus Europa, Nordamerika und Asien die Möglichkeit erhalten, an den geschlossenen Playtests teilzunehmen. In den kommenden Tests wird es DICE unter anderem darum gehen, die Zerstörungsmechaniken des kommenden Shooters ausführlich zu testen.

„Battlefield 6“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

