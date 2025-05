Clair Obscur Expedition 33: Spiel reißt nun auch die Musik-Charts an sich

Die französischen Entwickler von Sandfall Interactive brachten am 24. April ihren Erstling „Clair Obscur: Expedition 33“ auf den Markt. Das Spiel konnte durchaus überzeugen: Durch die Bewertungen der professionellen Kritiker und der Nutzer steht das Rollenspiel auf der Webseite Metacritic noch immer auf Platz 1 der am besten bewerteten Spiele des aktuellen Jahres.

Dazu jagt ein Verkaufsmeilenstein den anderen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sprach schon sein Lob aus. Nun macht sich „Clair Obscur: Expedition 33“ auch noch in den Musik-Charts breit.

Musik von Lorien Testard begeistert

Den neuesten Erfolg des Spiels teilten die Entwickler von Sandfall Interactive kürzlich über Twitter. Denn auch der Soundtrack von Lorien Testard scheint die Spieler vollends zu überzeugen.

Wie das Studio mitteilt, wurde die Musik von „Clair Obscur: Expedition 33“ seit dem Erscheinen bereits mehr als 18 Millionen Mal gestreamt. Dazu konnte der Soundtrack in dieser Woche sowohl Platz 1 in den Billboard Classical Album Charts als auch in den Classical Crossover Album Charts erobern. Weiterhin steht die Musik von „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Platz 13 der offiziellen Soundtrack-Album-Charts und Platz 31 der offiziellen Album-Download-Charts.

Wie der Gründer von Sandfall Interactive, Guillaume Broche, kürzlich in einem Interview mit der BBC verriet, fand er den Komponisten Lorien Testard über Soundcloud. Dieser hatte vorher noch nie an einem Videospiel gearbeitet.

Neuer Verkaufsmeilenstein überschritten

Das Studio verkündete unlängst, dass „Clair Obscur: Expedition 33“ mittlerweile den Meilenstein von zwei Millionen verkaufter Kopien überschritten hat. Dies schaffte das Rollenspiel in gerade einmal zwölf Tagen.

Wie es mit dem französischen Titel rund um die Expedition 33 weitergehen soll, ist derweil noch offen. Die leitende Autorin Jennifer Svedberg-Yen stellte weitere Inhalte in Aussicht. Allerdings sei dabei noch nichts spruchreif. Das Studio würde jedoch DLCs oder Erweiterungen gegenüber offen sein.

Quelle: Twitter, VG247

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren