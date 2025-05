Cyberpunk 2077: „Unterschätzt es nicht“ – Darum erscheint eine physische Switch-2-Version

„Cyberpunk 2077“ wird eines der wenigen Drittanbieterspiele für die Switch 2 sein, das mit einem vollständigen physischen Datenträger erscheint. Die Gründe für diese Entscheidung von Entwickler CD Projekt RED, anstatt auf die neuen Game-Key-Karten zu setzen, erläuterte Jan Rosner nun in einem Interview.

Anfang April präsentierte Nintendo die Switch 2 und damit auch die neuen Game-Key-Karten, die künftig neben Cartridges und digitalen Downloads genutzt werden können. Der Unterschied: Anders als herkömmliche Module enthält die Hybridlösung nicht das vollständige Spiel, sondern erfordert einen zusätzlichen Download. Nintendo selbst beschreibt das Format als „Schlüssel, um das vollständige Spiel über das Internet auf euer System herunterzuladen“.

Ein Vorteil für Publisher sind die sinkenden Produktionskosten, weshalb die Game-Key-Karten besonders bei Drittanbietern beliebt sind. CD Projekt RED wird „Cyberpunk 2077“, das als Ultimate Edition zum Launch der Switch 2 am 5. Juni erscheint, auf einer vollständigen Cartridge ausliefern. Warum das Studio diesen Weg wählt, erklärte Jan Rosner, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, jetzt gegenüber The Game Business (via GamesRadar).

CD Projekt RED setzt auf das „Plug-and-Play-Erlebnis“

Wie CD Projekt RED bereits in der Vergangenheit bestätigt hatte, wird die 64 Gigabyte große Switch 2-Cartridge der Ultimate Edition sowohl „Cyberpunk 2077“ als auch die Erweiterung „Phantom Liberty“ vollumfänglich enthalten, sodass kein zusätzlicher Download zum Spielen erforderlich ist. Denn das sei dem Entwicklerstudio auch das, was Nintendo-Spielern wollen.

Im Gespräch mit The Game Business wurde Rosner die Frage gestellt, ob man es sich hätte leisten können, das Spiel nur mit einer Game-Key-Karte zu veröffentlichten, entgegnete er, dass „es nicht darum geht, mit etwas davonzukommen. Nintendo ist im physischen Einzelhandel immer noch stark, und der Einzelhandel verschwindet im Allgemeinen nicht. Ich glaube nicht, dass wir bald eine Realität erleben werden, in der alle Spiele nur noch digital sind“.

Zudem ergänzte er, dass physische Veröffentlichungen „besonders wichtig für das Nintendo-Publikum sind. Wir hätten es uns vielleicht leisten können, aber macht das Sinn? Das Richtige war, es auf der Cartridge mit einem Plug-and-Play-Erlebnis zu veröffentlichen.“

„Unterschätzt die physische Ausgabe nicht.“

In den letzten Jahren verlagerte sich der Trend zunehmend zu digitalen Spielen, während die Verkäufe physischer Versionen stetig sanken. Bereits 2024 entfielen 95,4 Prozent des Umsatzes mit Konsolen- und PC-Spielen auf digitale Verkäufe. Doch Rosner mahnte: „Unterschätzt die physische Ausgabe nicht. Sie wird nicht verschwinden, und Nintendo-Spieler schätzen gut gemachte physische Ausgaben sehr.“

Und damit liegt er richtig: Die Switch ist weiterhin eine wichtige Plattform im Einzelhandel, wo zuletzt noch 80 Prozent aller verkauften Spiele auf physische Versionen entfielen. Anders bei der PS5: Hier wurden 2024 in Europa bereits 64 Prozent der Spiele digital verkauft.

Währenddessen kritisierte zuletzt auch Ubisofts Alex Hutchinson, Creative Director von „Assassin’s Creed 3“ und „Far Cry 4“, die neuen Game-Key-Karten. Seiner Meinung nach würde man dadurch „ein Stück von dem verlieren, was die Branche so besonders macht“. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass die Game-Key-Karten weiterhin das Tauschen, Verleihen oder Verkaufen von Spielen ermöglichen. Nintendo bestätigte bereits, dass die Spiele nicht an das eigene Konto gebunden sind.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren