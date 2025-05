Death Stranding 2: GTA 6 beeinflusste den Release – Kojima enthüllt ursprünglichen Plan

Es ist bekannt, dass Publisher ihre Spiele bevorzugt in Zeiträumen mit geringer Konkurrenz veröffentlichen. Und besonders Schwergewichten wie „GTA 6“ geht man lieber aus dem Weg. So gab es bereits Berichte, dass mehrere große Publisher in Erwägung ziehen, ihre Releases zu verschieben, um Rockstars Actionspiel nicht in die Quere zu kommen.

Nun bestätigte auch der ikonische Entwickler und „Metal Gear“-Schöpfer Hideo Kojima den großen Einfluss von „GTA 6“ auf die Release-Pläne anderer Spiele – einschließlich seiner eigenen. Demnach hatte der Japaner ursprünglich auch einen anderen Veröffentlichungstermin für das kommende „Death Stranding 2“ im Sinn.

Death Stranding 2 sollte eigentlich erst im September erscheinen

Nachdem der Release von „GTA 6“ vergangenen Freitag auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde, können andere Publisher vorerst aufatmen. In der jüngsten Ausgabe seiner Radiosendung „Koji 10“ (via Genki) erklärte Kojima, wie die Unternehmen ihre Veröffentlichungen planen, um eine Konfrontation mit Rockstars sehnsüchtig erwarteten Titel zu vermeiden.

„Zum Beispiel sagen einige, dass GTA im November erscheinen könnte oder auch nicht. Sobald ein Release im November angekündigt würde, würden alle aus dem Weg gehen. Wenn beispielsweise ein neuer Mission-Impossible-Film im Mai erscheinen würde, könnten andere damit nicht konkurrieren und würden auf einen anderen Termin ausweichen“, erklärte Kojima beispielhaft.

Darüber hinaus enthüllte er, dass der Release-Termin von „Death Stranding 2“ schon vor langer Zeit unter Berücksichtigung des Entwicklungszeitplans festgelegt wurde. Allerdings sagte Kojima, dass er sein neuestes Werk ursprünglich im September veröffentlichen wollte. Da „GTA 6“ aber bis vor kurzem ebenfalls noch für den Herbst 2025 erwartet wurde, scheint es offensichtlich, dass man den Release vorgezogen hat, um eine Konfrontation zu verhindern.

Release auf Juni vorgezogen

Für Fans eine gute Nachricht: „Death Stranding 2“ wird somit drei Monate früher als ursprünglich von Kojima vorgesehen veröffentlicht. Die Fortsetzung des Abenteuers mit Protagonist Sam Porter Bridges erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Der Veröffentlichung dürfte zudem auch nichts mehr im Wege stehen, nachdem Kojima bereits im letzten Monat den nahezu fertigen Entwicklungsstand von 95 Prozent bekannt gegeben hatte.

Und wer schon vor dem 26. Juni mit „Death Stranding 2“ starten möchte, hat die Möglichkeit, zur 89,99 Euro teuren digitalen Deluxe Edition oder zur Collector’s Edition für 249,99 Euro zu greifen. Beide Varianten bieten dank Early Access bereits zwei Tage früher Zugriff auf das Spiel.

Übrigens können sich interessierte Spieler schon ab morgen auf eine neue Informationsflut zu „Death Stranding 2“ freuen: Nachdem Kojima und sein Studio Kojima Productions ausgewählte Medienvertreter zu einem einwöchigen Preview-Event nach Tokio geladen hatten, fällt am morgigen Donnerstag, dem 8. Mai 2025, dass entsprechende Embargo.

