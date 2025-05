Destiny 2: Vier neue Erweiterungen angekündigt – Edge of Fate erhält Release, Renegades von Star Wars inspiriert

Die Reise in „Destiny 2“ geht weiter: Bungie hat mit „Edge of Fate“ die nächste Erweiterung inklusive Release-Termin enthüllt, während im Dezember mit „Renegades“ ein von Star Wars inspiriertes Kapitel folgt. Zudem sind für 2026 zwei weitere Erweiterungen geplant.

Während Bungie derzeit an „Marathon“ arbeitet und aufgrund der kritischen Rückmeldung aus dem Alpha-Test wohl etwas unter Druck sein dürfte, geht es in Zukunft auch für „Destiny 2“ weiter. Im Rahmen eines Events kündigten die Entwickler gestern gleich vier neue Erweiterungen für den Shooter an, der schon seit 2017 fortlaufend unterstützt wird.

Im Mittelpunkt der Präsentation (via Wccftech) stand dabei die kommende Erweiterung „Edge of Fate“ (dt. „Am Rande des Schicksals“), die ausführlich vorgestellt wurde und auch direkt einen Release-Termin erhielt. Darüber hinaus wurde mit „Renegades“ das nächste Kapitel für das Jahresende in Aussicht gestellt, das direkt von „Star Wars“ inspiriert sein wird – Lichtschwerter inklusive. 2026 sollen dann „Shattered Cycle“ und „The Alchemist“ folgen.

Edge of Fate erscheint im Juli 2025

Zu „Edge of Fate“ zeigte Bungie einen gewohnt schicken Cinematic-Trailer und zusätzlich ein Gameplay-Video. Erscheinen wird die nächste „Destiny 2“-Erweiterung am 15. Juli 2025 und die sogenannte „Fate“-Saga einläuten, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Die Handlung führt Spieler an die äußersten Grenzen des Sonnensystems, wo eine verborgene Wahrheit darauf wartet, entdeckt zu werden.

Zielort ist der neue und geheimnisvolle Planetoid Kepler. Dort können Hüter neue Fähigkeiten entdecken und nutzen, darunter „Matterspark“, wodurch sich Spieler in eine rollende Kugel aus Elektrizität verwandeln und neuartige Umgebungsrätsel lösen können – Samus Aran aus „Metroid“ lässt grüßen. Im Laufe der Handlung trifft man neben neuen Figuren auch alte Bekannte, wie beispielsweise Ikora.

Darüber hinaus betonte Bungie, „Destiny 2“ weiterzuentwickeln, um den Ruf der Unübersichtlichkeit und mangelnden Zugänglichkeit loszuwerden. Daher werden saisonale Inhalte zukünftig nicht mehr hinter Paywalls versteckt sein. Mit dem Schießstand wurde außerdem ein neues Feature für den Turm angekündigt, um neue Waffen und Fähigkeiten ausgiebig zu testen.

Um auf den Release von „Edge of Fate“ im Juli einzustimmen, stehen ab sofort drei neue Dungeons namens „Explorer“, „Eternity“ und „Ultimatum“ bereit, auf die alle „Destiny 2“-Spieler kostenlos zugreifen können, um einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Geschichte zu bekommen, die mit der Erweiterung beginnt.

Renegades: Destiny 2 trifft auf Star Wars

Direkt nach der Vorstellung von „Edge of Fate“ präsentierte Bungie auch einen ersten Teaser-Trailer zur Erweiterung „Renegades“, die am 2. Dezember 2025 erscheint und nicht nur sichtlich, sondern auch ganz offiziell von „Star Wars“ inspiriert ist. So wird es sogar die ikonischen Lichtschwerter geben, und laut den Entwicklern wird die bekannte Space-Western-Atmosphäre mit einem unverkennbaren „Destiny“-Einschlag neu interpretiert.

Details zu den zwei Erweiterungen „Shattered Cycle“ und „The Alchemist“, die im nächsten Jahr erscheinen sollen, behielt Bungie noch für sich. Währenddessen kann „Edge of Fate“ im PS Store ab sofort für 39,99 Euro vorbestellt werden. Für 79,99 Euro ist außerdem die „Jahr der Propheizung“-Edition erhältlich, die auch noch Zugriff auf „Renegades“ gewährt. Das vollumfängliche Paket bietet die Ultimate Edition von „Destiny 2: Jahr der Propeheizung“ für 99,99 Euro.

