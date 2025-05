Elden Ring: Kinofilm zum FromSoftware-Hit in Arbeit? – Ankündigung sorgt für Aufsehen

Vor einigen Stunden sorgte die Meldung für Aufsehen, dass sich tatsächlich ein Kinofilm zum FromSoftware-Hit „Elden Ring“ in Arbeit befinden soll. Mehr noch: Der Film habe von einem bekannten Studio bereits grünes Licht erhalten und auch ein Regisseur konnte schon verpflichtet werden! Allerdings sollten Fans des gefeierten Open-World-Rollenspiels ihre Begeisterung lieber noch zügeln, denn die Ankündigung macht mehr als nur skeptisch.

Besagter Bericht geht auf eine Exklusivmeldung von Nexus Point News zurück. Darin heißt es, Filmstudio A24 („Everything Everywhere All at Once“) sei verantwortlich für die Videospiel-Adaption, deren Dreharbeiten 2026 starten sollen. Zudem habe das Unternehmen Alex Garland („Ex Machina“, „Civil War“) als Regisseur gewinnen können. Allerdings hat Nexux Point News die Meldung nur wenig später kommentarlos wieder zurückgezogen (via The Verge).

Aus diesen Gründen sollten Elden-Ring-Fans skeptisch sein

Einmal ist es ungewöhnlich, dass eine so kleine Website wie Nexus Point News eine solche Meldung exklusiv bringt. Unmöglich ist es sicherlich nicht, doch in der Regel kommen so große Enthüllungen beziehungsweise Ankündigungen von bekannten und entsprechend vertrauenswürdigen Branchenfachmagazinen wie Deadline, The Hollywood Reporter oder auch Variety. Bisher hat keine dieser Publikationen etwas zu einem „Elden Ring“-Film berichtet.

Die Kollegen von The Verge haben bei A24 um einen Kommentar zu den jüngsten Meldungen, inzwischen möchte auch MovieWeb etwas von einer Verfilmung des Action-RPGs erfahren haben, allerdings habe das Filmstudio die Anfrage abgelehnt und sich folglich dazu geäußert. Fans des FromSoftware-Hits sollten die jüngsten Meldungen rund um eine mögliche Filmadaption von „Elden Ring“ deshalb noch mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten.

Könnte „Elden Ring“ den Sprung ins Kino schaffen? Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Diese wurde in der Vergangenheit sowohl von Game Director Hidetaka Miyazaki als auch von Autor George R. R. Martin („Game of Thrones“) bestätigt. Letzterer gab in einem Interview mit IGN an, es würden bereits Gespräche diesbezüglich laufen. Miyazaki erklärte gegenüber The Guardian, er sei durchaus an einer Filmadaption von „Elden Ring“ interessiert.

Da ein „Elden Ring“-Kinofilm bisher jedoch nicht offiziell angekündigt wurde, müssen sich Fans des FromSoftware-Hits weiterhin in Geduld üben.

Zunächst erscheint dafür schon am 30. Mai 2025 das Spin-off „Elden Ring Nightreign“ für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

Wünscht ihr euch einen Kinofilm zu „Elden Ring“?

