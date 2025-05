Gears of War Reloaded: Physische Version in Sicht? Womöglich geht eine Plattform leer aus – Gerücht

Nach „Forza Horizon 5“, das seit dem 29. April 2025 auch für die PS5 erhätllich ist, findet mit „Gears of War“ die nächste große Xbox-Marke ihren Weg auf die Sony-Konsole. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Gerüchte aufgetaucht sind, erfolgte am Montag die offizielle Ankündigung: „Gears of War: Reloaded“ wird am 26. August 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Bislang machten Microsoft und Entwickler The Coalition jedoch keine Angabe dazu, ob die überarbeitete Version des Third-Person-Shooters auch als physische Version erscheinen wird. Im Falle von „Forza Horizon 5“ wurde zuletzt darauf verzichtet. Doch im Falle von „Gears of War: Reloaded“ könnte es womöglich anders aussehen. Entsprechende Hinweise kommen jetzt vom spanischen Einzelhändler GAME. Allerdings könnte eine Plattform leer ausgehen.

Disc-Fassung nur für PS5 und PC?

In Spanien zählt GAME zu den größten und bedeutendsten Einzelhändlern im Bereich für Videospiele. Nun deuten ein Beitrag des Unternehmens auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) sowie der Produkteintrag auf der Webseite darauf hin, dass „Gears of War: Reloaded“ auch als physische Version in den Handel kommt. Laut GAME wurde bisher jedoch lediglich eine physische Version für die PS5 und den PC bestätigt.

Die Ankündigung einer Retail-Fassung für den PC überrascht ein wenig, dürfte aber wohl kaum mehr als einen Download-Code umfassen. Umso erstaunlicher ist jedoch, dass die Xbox Series X/S offenbar nicht berücksichtigt wird und keine physische Version erhält.

Obwohl Microsoft im Vergleich zu Sony und der PS5 den digitalen Vertrieb auf den Xbox-Konsolen deutlich schneller vorangetrieben hat, wirkt es recht ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Xbox-Exklusivtitel wie „Gears of War“ in physischer Form auf einer anderen, aber nicht der eigenen Plattform erscheint. Bislang haben sich weder Microsoft noch The Coalition zu dieser Angelegenheit (via PushSquare) geäußert.

Das hat Gears of War: Reloaded zu bieten

Sollte sich die Aussage von GAME bewahrheiten, dürfte dies in der Xbox-Community für Unruhe sorgen. Ohnehin zeigte sich ein Teil der Spielerschaft bereits enttäuscht, dass Microsoft einen so starken Exklusivtitel wie „Gears of War“ abgibt. Zudem wird „Gears of War: Reloaded“ auf der PS5 Pro von der zusätzlichen Hardware-Power profitieren, wobei konkrete Details noch fehlen.

„Gears of War: Reloaded“ basiert auf der „Ultimate Edition“ des Third-Person-Shooters von 2015 für die Xbox One, während das Original bereits 2006 für die Xbox 360 erschien. Die kommende Version bietet somit das komplette Paket aus Kampagne und Multiplayer-Modus mit allen Karten, Modi, Charakteren und dem lokalen Splitscreen-Modus.

Zu den technischen Verbesserungen zählen eine 4K-Auflösung, 60 FPS in der Kampagne sowie 120 FPS im Mehrspieler, HDR-Unterstützung mit VRR, optimierte Schatten, Spiegelungen und Texturen, ultrahochauflösende Assets und nahtlose Ladezeiten in der Kampagne. Zusätzlich werden auch die obligatorischen Funktionen für Crossplay und Cross-Progression geboten.

