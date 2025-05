GTA 6: Jetzt im PS Store für die PS5 auf die Wunschliste setzen

„GTA 6“ für die PS5 kann im PS Store ab sofort der eigenen Wunschliste hinzugefügt werden. Details zur Vorbestellungen liegen zwar noch nicht vor, doch so ist man für den Release im Mai 2025 bestens gerüstet und verpasst keinesfalls den Startschuss für die Pre-Orders.

Am gestrigen Nachmittag sorgte Rockstar Games für eine große Überraschung, als plötzlich der zweite Trailer zu „GTA 6“ veröffentlicht wurde. Dabei gewährte das bewegte Bildmaterial beeindruckende Einblicke in das kommende Open-World-Epos und wirke wie Balsam für die trauernde Fan-Seele, nachdem der Release-Termin des Spiels erst am vergangenen Freitag verschoben wurde.

Doch Rockstar beließ es nicht nur beim Trailer: Auch die offizielle Webseite zu „GTA 6“ wurde aktualisiert und lieferte zahlreiche neue Informationen zu den Charakteren, dem Schauplatz und der Story. Obendrauf gab es zudem 70 neue Screenshots. Und auch im PS Store hat sich mittlerweile etwas getan: Interessierte Spieler können „GTA 6“ für die PS5 ab sofort ihrer Wunschliste hinzufügen.

GTA 6 für PS5 jetzt der Wunschliste im PS Store hinzufügen

Dank er Wunschlisten-Funktion ist man für den „GTA 6“-Release im Mai 2026 bestens gerüstet und bleibt stets auf dem Laufenden: So wird man informiert, sobald die Vorbestellungen starten und auch wenn das Spiel verfügbar ist. Dank bequemen Zugriffs über die Konsole, die PlayStation App oder den Webbrowser kann man zudem jederzeit nachschauen, ob sich schon etwas getan hat. Momentan liegen zu den Pre-Orders aber noch keine Details vor.

Dadurch hat der Eintrag von „GTA 6“ im PS Store aktuell nicht viel Neues zu bieten. Lediglich die bekannte Beschreibung zum Spiel, die auch schon gestern gemeinsam mit dem zweiten Trailer veröffentlicht wurde, lässt sich dort finden: „Vice City, USA. Für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder. Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen.“

Kann Rockstar den Mai-Release einhalten?

Erscheinen soll „GTA 6“ schließlich am 26. Mai 2025 – das ist der neue Termin, den Rockstar Games nach der Verschiebung ausgerufen hat. Die gute Nachricht: Es sind nur noch 384 Tage bis zum Release. Das ist weniger Zeit, als zwischen der Veröffentlichung des ersten und des zweiten Trailers vergangen ist, der insgesamt sogar 519 Tage auf sich warten ließ.

Es bleibt die Frage, ob Rockstar den angepeilten Release im Mai des nächsten Jahres einhalten kann oder ob es zu einer weiteren Verschiebung kommt. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Studios äußerte sich zuletzt aber zuversichtlich: „Das Gute daran ist, dass sie ganz klar darauf vertrauen, den Mai als Termin einzuhalten. Andernfalls hätten sie kein Datum genannt“, erklärte Obbe Vermeij, der von 1995 bis 2009 für die „GTA“-Entwickler tätig war und die Wahrscheinlichkeit eines Mai-Release auf 80 Prozent schätzt.

Rockstar selbst begründete die Entscheidung zur Verschiebung von „GTA 6“ damit, die erwartete Qualität nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen: „Bei jedem unserer Spiele war es immer unser Ziel, eure Erwartungen zu übertreffen, und Grand Theft Auto VI ist da keine Ausnahme. Wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient.“

