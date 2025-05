Monster Hunter Wilds: Spieler sind über freie Herausforderungsquest gespalten

In "Monster Hunter Wilds" steht die erste freie Herausforderungsquest an. Während einige Spieler die neue Aufgabe zu einfach finden, scheint sie für andere "frustrierend schwer" zu sein.

Auch nach dem Release von „Monster Hunter Wilds“ am 28. Februar wird der Titel von Capcom weiterhin mit Updates unterstützt. Neben neuen Monstern werden dabei auch weitere Features und Herausforderungen zum Spiel hinzugefügt.

Eine diese neuen Aufgaben steht den Spielern seit heute zur Verfügung. Bei der ersten freien Herausforderungsquest treten die Spieler solo oder in einer Gruppe mit bis zu vier Jägern an, um ein bestimmtes Monster so schnell wie möglich zu besiegen.

Erstes Monster ist eine harte Nuss

Wie Capcom schon bei dem Beginn des Events „Fest der Eintracht: Blütentanz“ ankündigte, müssen sich die Spieler bei der ersten freien Herausforderungsquest einem kampfgehärteten Rey Dau stellen. Die Quest kann solo oder mit bis zu drei weiteren Jägern angegangen werden, wobei auch Hilfsjäger zur Verfügung stehen. Dafür muss in den Multiplayer-Einstellungen die Option „Hilfsjäger“ aktiviert und dann eine Quest mit freien Spielerplätzen gestartet werden.

Bei der Quest können drei Anhänger erspielt werden. Einen für einen Kill unter 50 Minuten, einen für unter 20 Minuten und einen A-Rang-Preis für 13 Minuten oder weniger. Dabei können die Spieler mit der eigenen Ausrüstung ihrer Wahl antreten.

Die freie Herausforderungsquest „Es tobt der strahlende Sturm“ steht ab sofort und nur bis zum 21. Mai zur Verfügung. Allerdings müssen interessierte Spieler bereits Jägerrang 50 oder höher erreicht haben, um die Aufgabe angehen zu können. Wie Capcom auf der offiziellen Webseite zum Spiel angibt, werden die verdienten Anhänger zu einem späteren Zeitpunkt verteilt.

Zu leicht, zu schwer: Das sagen die Spieler über die Quest

Im offiziellen Subreddit zu „Monster Hunter Wilds“ wird schon eifrig über die nun gestartete freie Herausforderungsquest diskutiert. Unter anderem geben die Spieler ihren Mitjägern wertvolle Tipps, etwa dass es darum geht, Rey Dau zu besiegen und nicht zu fangen.

Andere Nutzer geben an, dass Capcom recht großzügig sei, 13 Minuten für die beste Belohnung vorauszusetzen. Weitere Spieler beschweren sich jedoch, dass die Herausforderung zu leicht sei und die Entwickler die benötigte Zeit noch tiefer hätten legen sollen. „Zu nachsichtig. A[-Rang] sollte unter acht oder zehn Minuten liegen“, schrieb etwa ein Spieler auf Reddit.

Andere Jäger sind jedoch froh, dass Capcom die Latte bei 13 Minuten angelegt hat. „Als durchschnittlicher Spieler bin ich dankbar für die 13 Minuten“, schreibt ein Nutzer. „Es war trotzdem frustrierend schwer für mich, aber ich habe es schließlich in zwölf Minuten geschafft.“

Weitere Spieler bezweifeln jedoch, ob sie Rey Dau jemals innerhalb von 13 Minuten erlegen können. „Ich hab’s nicht drauf, alleine Rang A zu schaffen“, gibt ein Nutzer zu. „Ich bin ein alter Mann“, scherzt ein anderer. „Ich bin mit meiner C-Bewertung zufrieden.“

