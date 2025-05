PS5/PS4-Sale im PSN: Über 2.600 reduzierte Titel – Preisnachlässe bis zu 90 Prozent

Der neueste Sale im PlayStation-Store läuft unter dem Label „Erstklassige Rabatte“ und beschert Spielern Preisnachlässe von bis zu 90 Prozent. Mit dabei ist etwa “Dragon’s Dogma 2”. Die Standardversion kostet 39,74 Euro statt 74,99 Euro.

“Persona 5 Royal”, ein umfangreiches JRPG, ist für 23,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. “Demon’s Souls” wurde um 50 Prozent auf 39,99 Euro reduziert. Das Remake gehörte zu den Launch-Titeln der PS5. Auch der “Ghost of Tsushima: Director’s Cut”, inklusive der Iki-Insel-Erweiterung, ist zum gleichen Preis erhältlich.

Crash Bandicoot, Weltraumkonstruktionen und mehr

Für Fans asymmetrischer Mehrspieler-Titel ist “Dead by Daylight” im Angebot. Die PS4- und PS5-Versionen kosten aktuell 11,99 Euro (-60 Prozent). Das Spiel ist durch kontinuierliche Updates und Lizenz-Kapitel nach wie vor relevant. Auch “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” bekommen Spieler dank des Sales günstiger. Für 23,09 Euro bietet das Jump-’n’-Run klassisches Gameplay mit modernem Leveldesign. Hier sparen Käufer 67 Prozent.

Einen hohen Preisnachlass gibt es bei “Watch Dogs Legion”. Der dritte Teil der ruhenden Ubisoft-Reihe ist für 10,49 Euro (-85 Prozent) erhältlich. Anders als frühere Teile erlaubt er, sämtliche NPCs der Spielwelt zu rekrutieren. Soll es in den Weltall gehen, bietet sich “Kerbal Space Program“ in der Enhanced Edition an. Für 9,99 Euro bietet es eine Physik-Simulation, in der Spieler funktionierende Raumfahrzeuge entwickeln und starten müssen – mit Fokus auf realistische Orbitalmechanik. Der Rabatt liegt bei 75 Prozent.

Nachfolgend einige Beispiele aus dem neuesten PSN-Sale:

Assetto Corsa Competizione: 11,99 Euro (-70%)

11,99 Euro (-70%) Avatar Frontiers of Pandora: 26,39 Euro (-67%)

26,39 Euro (-67%) Avatar The Last Airbender Quest For Balance: 12,49 Euro (-75%)

12,49 Euro (-75%) Brothers A Tale of Two Sons Remake: 9,99 Euro (-50%)

9,99 Euro (-50%) Castlevania Dominus Collection: 19,99 Euro (-20%)

19,99 Euro (-20%) Crash Bandicoot 4 Its About Time: 23,09 Euro (-67%)

23,09 Euro (-67%) Dead By Daylight: 11,99 Euro (-60%)

11,99 Euro (-60%) Demon’s Souls: 39,99 Euro (-50%)

39,99 Euro (-50%) Diablo 4 – Erweiterungspaket: 47,99 Euro (-40%)

47,99 Euro (-40%) Diablo 4 – Standard Edition: 29,99 Euro (-50%)

29,99 Euro (-50%) Dragons Dogma 2: 39,74 Euro (-47%)

39,74 Euro (-47%) Dragon Age The Veilguard – Deluxe Edition: 54,99 Euro (-45%)

54,99 Euro (-45%) Endzone – A World Apart: 4,99 Euro (-90%)

4,99 Euro (-90%) Fantasian Neo Dimension: 44,99 Euro (-25%)

44,99 Euro (-25%) Ghost of Tsushima Directors Cut: 39,99 Euro (-50%)

39,99 Euro (-50%) Grounded: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Gundam Breaker 4: 39,59 Euro (-34%)

39,59 Euro (-34%) Humankind: 19,99 Euro (-60%)

19,99 Euro (-60%) Iron Harvest – Complete Edition: 7,49 Euro (-85%)

7,49 Euro (-85%) Kerbal Space Program Enhanced Edition: 9,99 Euro (-75%)

9,99 Euro (-75%) King Arthur Knights Tale: 17,99 Euro (-60%)

17,99 Euro (-60%) Octopath Traveler: 23,99 Euro (-60%)

23,99 Euro (-60%) One Piece Odyssey: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Outward Definitive Edition: 7,99 Euro (-80%)

7,99 Euro (-80%) Persona 5 Royal: 23,99 Euro (-60%)

23,99 Euro (-60%) Red Solstice 2 Survivors Ultimate Edition: 23,99 Euro (-20%)

23,99 Euro (-20%) Resident Evil 4: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Riders Republic: 9,99 Euro (-75%)

9,99 Euro (-75%) Rise of The Ronin: 49,59 Euro (-38%)

49,59 Euro (-38%) Robocop Rogue City: 8,99 Euro (-85%)

8,99 Euro (-85%) Snowrunner: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Sniper Elite Resistance: 41,99 Euro (-30%)

41,99 Euro (-30%) Tekken 8 – Advanced Edition: 48,99 Euro (-30%)

48,99 Euro (-30%) Tekken 8 – Season 2 Deluxe Edition: 79,99 Euro (-20%)

79,99 Euro (-20%) The Crew Motorfest – Cross-Gen-Paket: 23,99 Euro (-70%)

23,99 Euro (-70%) The Crew Motorfest Ultimate Edition: 41,99 Euro (-65%)

41,99 Euro (-65%) The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition: 18,14 Euro (-67%)

18,14 Euro (-67%) The Legend of Heroes Trails Into Reverie: 35,99 Euro (-40%)

35,99 Euro (-40%) The Legend of Heroes Trails Through Daybreak: 47,99 Euro (-20%)

47,99 Euro (-20%) The Outer Worlds Spacers Choice Edition: 19,79 Euro (-67%)

19,79 Euro (-67%) Transport Fever 2 Console Edition: 14,99 Euro (-70%)

14,99 Euro (-70%) V Rising: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Watch Dogs Legion: 10,49 Euro (-85%)

10,49 Euro (-85%) Witchspring R: 29,99 Euro (-25%)

Das war längst nicht alles. Der gesamte Sale im PlayStation-Store umfasst mehr als 2.600 Angebote für PS5 und PS4. Sie sind allesamt auf der Konsole sowie im Web-Store von PlayStation aufgelistet.

Unabhängig vom Sale stehen für Abonnenten von PlayStation Plus neue Spiele bereit. Die Essentials-Games für Mai 2025 wurden in dieser Woche freigeschaltet. Die Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium folgt in der kommenden Woche.

