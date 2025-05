Summer Game Fest 2025:  Tomb Raider und Project 007 vor Enthüllung? Insider äußert sich

Am 6. Juni 2025 startet das diesjährige Summer Game Fest. Während offizielle Programmdetails ausstehen, sorgen Aussagen eines bekannten Leakers für neue Spekulationen über mögliche Spielankündigungen.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch das Summer Game Fest 2025, das den Platz der eingestellten Traditionsmesse E3 übernahm. Bei der digital ausgestrahlten Show von und mit Geoff Keighley warten Enthüllungen, Ankündigungen und die eine oder andere Überraschung auf Zuschauer. Auch die üblichen Gerüchte zu den Games, die Teil der Show sein könnten, setzen ein.

Für ein solches Gerücht sorgte der Gaming-Leaker Nate the Hate. In einem Beitrag auf X zeigte ein Nutzer zunächst Interesse an einem möglichen Auftritt dreier Spiele, darunter:

Project 007 von IO Interactive

von IO Interactive The Wolf Among Us 2 von Telltale

von Telltale Tomb Raider von Crystal Dynamics

Nate antwortete recht knapp, dass mindestens eines der Spiele auf dem Summer Game Fest 2025 zu sehen sein wird. Das ist freilich nicht viel, sorgte auf X aber immerhin für einen regen Meinungsaustausch, bei dem Follower ihre Wünsche äußerten.

Erwähnt wurden dabei neben den drei Spielen auch „Far Cry 7″, „Jurassic Park Survival“ und „Rise of Hydra“, die auf dem Summer Games Fest 2025 Gameplay zeigen oder einen Termin erhalten könnten.

Was ist zu den genannten Games bekannt?

Zurück zu den anfangs genannten Titeln. Sie könnten allesamt einen Entwicklungsstand haben, der einen Auftritt auf der Sommer-Show plausibel denkbar erscheinen lässt.

Project 007

IO Interactive arbeitet mit „Project 007“ seit Längerem an einem Spiel auf Basis der James-Bond-Lizenz. Im Oktober 2024 bestätigte das Studio, dass die Entwicklung gut voranschreite.

CEO Hakan Abrak erklärte in einem Interview: „Die Produktion läuft fantastisch […] und wir werden bald mehr darüber berichten.“ Zuletzt wurde bekannt, dass “Project 007” auch die Nintendo Switch 2 ansteuert.

The Wolf Among Us 2

Telltale Games kündigte den Nachfolger des Story-fokussierten Adventures bereits 2019 an. Nachdem die Fans ungeduldig wurden, erfolgte im Oktober 2024 die Bestätigung, dass die Entwicklung von „The Wolf Among Us 2“ weiterhin läuft.

Ein offizielles Update zum Fortschritt blieb bisher aus. In einem Forumsbeitrag vom April 2025 erklärte das Studio immerhin: „Wir können zwar noch kein großes Update geben, aber […] die Arbeit geht weiter.“ Gleichzeitig wurden einige Bilder aus dem aktuellen Build veröffentlicht, konkrete Veröffentlichungspläne allerdings nicht.

Tomb Raider

Crystal Dynamics arbeitet eher still und wortlos an einem neuen “Tomb Raider”. Im September 2024 wurden gezielt neue Entwickler für ein entsprechendes Projekt eingestellt, was als eines der wenigen Lebenszeichen gilt. Später kam es zu Entlassungen:

Seitdem stehen weitere Informationen zu „Tomb Raider“ aus. Eine Enthüllung auf dem Summer Game Fest dürfte daher eines der Highlights sein, sollte es wirklich dazu kommen.

Die Show wird am 6. Juni 2025 veranstaltet. Produzent Geoff Keighley kündigte die Veranstaltung bereits im Januar an und versprach “spektakuläre Ankündigungen, Überraschungen und Enthüllungen neuer Videospiele”.

Welches der genannten Spiele würdet ihr gern auf dem Summer Gamer Fest 2025 sehen?

