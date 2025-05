teamLFG: PlayStation Studios enthüllen Entwickler, der aus Bungie ausgelagert wurde

Die PlayStation Studios kündigten heute mit teamLFG einen neuen Entwickler an, der seinen Ursprung bei Bungie hatte. Das Studio soll an einem teambasierten Action-Spiel in einem Science-Fantasy-Universum arbeiten.

Schon im letzten Juli wurde es angekündigt, nun wurde der neue Entwickler vorgestellt: Nach zwei Runden an Entlassungen gab Pete Parsons von Bungie an, eines der Inkubationsprojekte des Unternehmens auslagern zu wollen. Dafür sollte ein neues Studio innerhalb der PlayStation Studios gegründet werden, um sich weiter um das Spiel zu kümmern.

Wie es nun aussieht, wurde der betreffende Entwickler nun der Welt enthüllt. Wie Hermen Hulst, Head der PlayStation Studios, nun angab, wird das neue Studio den Namen teamLFG tragen.

Neues Studio mit Veteranen und Neulingen

In einem neuem Blogbeitrag wurde das Studio, das seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington, hat, offiziell enthüllt. teamLFG habe seinen Ursprung zwar bei Bungie, würde jedoch auch Veteranen und Neulinge aus der Branche zusammenbringen. Gemeinsam wolle man sich um ein ambitioniertes Inkubationsprojekt kümmern, das von dem Studio selber als „teambasiertes Action-Spiel, das von Kampfspielen, Plattformspielen, MOBAs, Lebenssimulationen und Froschspielen inspiriert ist“ beschrieben wird.

Das „LFG“ in „teamLFG“ stehe dabei für „Looking For Group“, also „Suche nach einer Gruppe“, wie es viele Leser aus Multiplayer-Spielen kennen dürften. Wie die Entwickler angeben, wollen sie Titel entwickeln, in denen Spieler Freundschaften schließen, eine Community finden und sich zugehörig fühlen können.

Weiter will teamLFG immersive Multiplayer-Welten schaffen, die von Action-Spielen angetrieben werden. Diese sollen die Nutzer unzählige Stunden lang unterhalten. Darüber hinaus sollen die Spiele gemeinsam mit der Community entwickelt und die Nutzer durch Early-Access-Playtests in den Entwicklungsprozess einbezogen werden.

Mögliches Projekt „Gummy Bears“

Wie es scheint, könnte es sich bei dem ersten Spiel von teamLFG um „Gummy Bears“ handeln. Schon im Januar gab es Gerüchte darüber, dass das Projekt an ein neues PlayStation-Studio ausgelagert wurde, zu dem 40 ehemalige Mitarbeiter von Bungie wechselten.

Mehreren Quellen zufolge soll „Gummy Bears“ eine Art MOBA im Stil von Nintendos „Smash Bros.“-Reihe mit einem prozentualen Schadenssystem sein. Die Charaktere würden dabei weiter zurückgeworfen, je nachdem, wie viel Schaden sie erlitten oder zugefügt haben. Auch sei es möglich, die Figuren, die als zuvor als farbenfroh und „süß“ bezeichnet wurden, ganz von der Spielkarte zu werfen.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Bungie, PlayStation Studios, teamLFG.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren