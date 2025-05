Trails in the Sky 1st Chapter: Remake des JRPG-Klassikers hat einen Termin

Trails in the Sky 1st Chapter:

Mit „Trails in the Sky 1st Chapter“ erhält der JRPG-Klassiker „The Legend of Heroes: Trails in the Sky“ von Entwickler Nihon Falcom ein vollständiges Remake. Nun steht fest, wann der Release für die PS5, Nintendo Switch und den PC erfolgen wird.

Die „Trails“-Reihe von Entwickler Nihon Falcon, die mittlerweile auch außerhalb Japans zu den beliebtesten JRPG-Franchises zählt und Teil der größeren „The Legend of Heroes“-Serie ist. Mit „The Legend of Heroes VI: Trails in the Sky“ begann die „Trails“-Reihe jedoch eine eigene und stark zusammenhängende Identität zu entwickeln, die mittlerweile 13 Haupteinträge hervorbrachte.

Mit „Trials in the Sky 1st Chapter“ steht jetzt ein vollständiges Remake des ersten Teils bevor, der 2004 zunächst in Japan veröffentlicht wurde und erst 2011 seinen Weg nach Europa und Nordamerika fand. Die kommende Neuauflage wurde erstmals im Rahmen einer Nintendo Direct-Präsentation im August 2024 offiziell enthüllt. Und nun steht auch fest, wann der Release des Rollenspiels erfolgen wird.

Release im Herbst und erstmals deutsche Texte

Wie die neueste Ausgabe des japanischen Magazins Famitsu (via Gematsu) berichtet, wird „Trials in the Sky 1st Chapter“ am 19. September 2025 für die PS5, Nintendo Switch und den PC erscheinen – zumindest in Japan. Doch dieser Termin dürfte auch für den Rest der Welt und somit auch für uns in Europa gelten, da Publisher GungHo Online Entertainment bereits bestätigt hatte, dass der Release des Spiels im Herbst dieses Jahres weltweit erfolgen wird.

Wie außerdem auch schon angekündigt wurde, wird „Trials in the Sky 1st Chapter“ neu lokalisiert und neben der japanischen und englischen Sprachausgabe auch erstmals deutsche Texte bieten. Obendrein wurde das Spiel grafisch komplett überholt, sodass die Umgebungen und Charaktere mit detaillierteren Modelle und Texturen aufwarten. Zudem wurden die visuellen Effekte und auch die Benutzeroberfläche verbessert.

Mit modernisierten Mechaniken in eine fesselnde Geschichte eintauchen

Um modernen Ansprüchen gerecht zu werden, wird „Trails in the Sky 1st Chapter“ zudem überarbeitete Gameplay-Mechaniken und zwei Kampfmodi bieten: Neben dem traditionellen rundenbasierten System wird es auch eine Echtzeit-Action-Variante geben, während zwischen beiden Modi nahtlos gewechselt werden kann.

Eine verbesserte Kamera soll die Übersicht in den Kämpfen optimieren, und das Orbment-System zur Anpassung von Fähigkeiten und Magie wird intuitiver gestaltet. Dank eines angepassten Schwierigkeitsgrads soll das Remake den Verantwortlichen zufolge sowohl wiederkehrende als auch neue Spieler begeistern.

„Trails in the Sky First Chapter“ erzählt die Geschichte der jungen Geschwister Estelle und Joshua Bright, die im Königreich Liberl davon träumen, angesehene Bracer zu werden – eine Art unabhängige Friedenshüter und Alleskönner. Doch als ihr Vater, der legendäre Bracer Cassius Bright verschwindet, begeben sich die beiden auf die Suche nach ihm.

Während ihrer Reise lösen sie kleinere Fälle, knüpfen neue Freundschaften und geraten schließlich in dunkle Machenschaften und eine gefährliche Verschwörung, während sie feststellen, dass das Verschwinden ihres Vaters nur Teil eines viel größeren Komplotts ist.

