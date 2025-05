Xbox-Handheld: Erste Bilder durch FCC-Leak enthüllen Partnerschaft

Trotz aller Multiplattformbemühungen und schwindender Konsolenverkäufe möchte Microsoft an Hardware festhalten, dabei aber (auch) neue Wege beschreiten. Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer hatte bereits im vergangenen Jahr die Entwicklung eines Xbox-Handhelds bestätigt. Es ist offenbar nicht das einzige Gerät dieser Art, das mit einem Xbox-Label auf den Markt kommt.

Gerüchte über einen ASUS-Handheld mit dem Codenamen „Project Kennan“, der in Zusammenarbeit mit Microsoft entsteht, gibt es seit Wochen. Auch ein Teaser-Trailer deutete jüngst auf die Hardware hin. Durchgesickerte Bilder zeigen nun eine optische Verwandtschaft zum bekannten ASUS ROG Ally.

FCC-Unterlagen gewähren ersten Blick

Die Aufnahmen, die von der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) stammen und durch die Website VideoCardz veröffentlicht wurden, enthüllen zwei neue Handheld-Modelle. Es handelt sich dabei mutmaßlich um den ASUS ROG Ally 2 und ein Gerät mit Xbox-Bezug.

Unterschiede zeigen sich vor allem in der Farbgebung und einer Xbox-spezifischen Taste auf dem mutmaßlichen „Kennan“-Modell, was auf eine Integration in das Xbox-Ökosystem hindeutet.

Nicht sehr appetitlich. Aber das scheint der Xbox-Handheld in Zusammenarbeit mit Microsoft zu sein. (Bildquelle: FCC, Videocardz)

Beide Modelle dürften mit Windows 11 laufen und auf Hardwarebasis des bisherigen ROG Ally aufbauen. Spezifikationen liegen nicht vor. Windows Central geht jedoch von einem mindestens gleichwertigen Leistungsniveau aus, mit möglichen Verbesserungen bei Akkulaufzeit und thermischer Effizienz.

Microsoft soll intern an einem „echten“ Xbox-Handheld arbeiten, der voraussichtlich nicht vor 2027 erscheint. „Project Kennan“ hingegen zielt auf die Nutzung von PC-Plattformen ab:

Unterstützung von Spielen über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store

Kompatibilität mit Xbox Play Anywhere-Titeln

Integration von Xbox-spezifischen Elementen wie der Guide-Taste

Eine grundlegende Unterstützung von Xbox-Spielen ist nicht vorgesehen. Sie soll mit dem vollwertigen Handheld folgen.

Mögliche Präsentationstermine im Mai

Wann das Ergebnis der Kooperation zwischen Microsoft und ASUS offiziell enthüllt werden soll, ist nicht bekannt. Die zeitliche Nähe zur Build 2025 Entwicklerkonferenz von Microsoft am 19. Mai sowie zur Computex am 20. Mai könnte jedoch auf eine baldige Präsentation hindeuten.

Es wird spekuliert, dass Microsoft und ASUS separate Veranstaltungen planen – eine für neue Windows-Gaming-Funktionen, die andere für Hardware-Ankündigungen wie den ROG Ally 2 und das Kennan-Modell.

Weitere Hardware, bei der es um „Kraft und Leistung“ geht, soll sich ebenfalls in der Entwicklung befinden. Darauf verwies Xbox-Präsidentin Sarah Bond im vergangenen Jahr. An der intensiven Multiplattform-Ausrichtung der Redmonder ändert dieses Vorhaben offenbar nichts. In dieser Woche wurde das erste „Gears of War“ für PlayStation-Systeme angekündigt – samt Unterstützung der PS5 Pro. „Halo“ dürfte folgen.

