Alien Rogue Incursion: Bald auch ohne PS VR2 – Evolved Edition für PS5 angekündigt

Im Dezember des vergangenen Jahres veröffentlichte Entwickler Survios mit „Alien: Rogue Incursion“ einen neuen Horror-Shooter, der auf der PS5 allerdings nur mittels PS VR2 gespielt werden kann – dafür aber ein umso immersiveres und furchterregenderes Abenteuer im „Alien“-Universum bietet.

Doch schon bald können auch all jene, die nicht im Besitz von Sonys VR-Headset sind, in den Genuss des Spiels auf ihrer PS5 kommen. Denn die Verantwortlichen haben jetzt die sogenannte Evolved Edition von „Alien: Rogue Incursion“ angekündigt (via Gematsu) – inklusive des Release-Termins und eines ersten Trailers.

Alien-Horror ohne VR: Evolved Edition erscheint Ende September

Die Evolved Edition von „Alien: Rogue Incursion“ stellt eine neu konzipierte und überarbeitete Flachbildschirmversion des VR-Shooters dar, die ab dem 30. September 2025 für die PS5 und den PC über Steam erhältlich sein wird. Neben einer Standard Edition wird es auch eine Deluxe Edition geben, die neben dem Basisspiel auch einen zusätzlichen Rüstungs- und Waffen-Skin sowie das digitales Artbook „The Art of Alien: Rogue Incursion“ enthält. Im PS Store lässt sich das Spiel bereits der Wunschliste hinzufügen.

Inhaltlich ändert sich jedoch nichts: „Alien: Rogue Incursion“ versetzt Spieler nach wie vor in die Rolle der ehemaligen Colonial Marine Zula Hendricks, die sich auf eine gefährliche Mission begibt, um ein SOS-Signal auf dem abgelegenen Planeten Purdan zu untersuchen und dabei fest entschlossen ist, die Blacksite-Experimente von Weyland-Yutani aufzudecken.

Unterstützt wird Zula von ihrem Synth-Begleiter David 01, der als Führung durch die verseuchte Forschungseinrichtung dient, während es gilt, der allgegenwärtigen Bedrohung durch die tödlichen Xenomorphs zu entkommen. Dafür kann die Protagonistin aber nicht nur auf geschickte Tarnung setzen, sondern auch auf jede Menge Feuerkraft.

Auftakt einer zweiteiligen Geschichte

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass „Alien: Rogue Incursion“ und die kommende Evolved Edition lediglich den Beginn von Zulas Abenteuer darstellen. Sie bilden den ersten Teil einer zweiteiligen Geschichte, die in das Alien-Universum entführt. Das Abenteuer auf Purdan mag zwar eine abgeschlossene Episode sein, endet aber mit einem Cliffhanger, der die Spieler auf den zweiten Teil vorbereitet und tiefer in Zulas Erlebnisse eintauchen lässt.

Eine Information, die Entwickler Survios im Vorfeld der ursprünglichen PS VR2-Veröffentlichung nicht klar kommunizierte, was bei einigen Spielern nach dem Durchspielen zunächst für Verwirrung sorgte. Im Nachhinein meldete sich jedoch Chief Product Officer TQ Jefferson zu Wort und entschuldigte sich für die anfängliche Irreführung.

„Wir freuen uns, mit Alien: Rogue Incursion eine Geschichte zu erzählen, die über dieses erste eigenständige Spiel hinausgeht. Es war nie unsere Absicht, die Fans durch die Ankündigung einer Fortsetzung der Geschichte zu verwirren, und dafür entschuldigen wir uns“, so Jefferson, der zudem betonte, dass der erste Teil ein eigenständiges und abgeschlossenes Abenteuer darstellt. Erste Details zum zweiten Teil sollen noch in diesem Jahr folgen.

