Death Stranding 2: Lange Reise – So viel Spielzeit soll das neue Kojima-Game bieten

Massig neue Details zum kommenden Open-World-Abenteuer "Death Stranding 2: On the Beach" sind ans Tageslicht gekommen. Unter anderem Infos zur möglichen Spielzeit des nächsten Hideo-Kojima-Games.

Das kommende Action-Adventure „Death Stranding 2: On the Beach“ zählt sicherlich zu den meisterwarteten PlayStation-5-Games des Jahres. Inzwischen hatten verschiedene Kollegen die Gelegenheit, das neueste Werk von Hideo Kojima („Metal Gear Solid“-Reihe) selbst anzuspielen. Dementsprechend kommen nun diverse neue Informationen zum Titel ans Licht, unter anderem zur voraussichtlichen Spielzeit des neuesten Abenteuers von Sam Bridges.

Genauer liefert Eurogamer diesbezüglich ein paar neue Details. Wie die Kollegen schreiben, hatten sie sowie weitere Spielejournalisten und YouTuber im Rahmen eines Preview-Events ganze vier Tage Zeit, um in Tokio das „Death Stranding“-Sequel anzuspielen. Die anwesenden Gäste durften bis Kapitel 28 spielen, wofür laut Entwicklerstudio Kojima Productions rund 30 Stunden vorgesehen seien. Dies solle circa 40% des Gesamtfortschritts der Story entsprechen.

Mehr als 70 Stunden Spielzeit für die Death-Stranding-2-Story?

Hieraus haben die Kollegen abgeleitet, dass es die Hauptgeschichte von „Death Stranding 2: On the Beach“ letztendlich auf eine Spielzeit von rund 75 Stunden bringen könnte. Eurogamer bezieht sich hierbei auf die bisherige eigene Zeit mit dem Spiel, bei der sie sich primär auf die Story-Inhalte konzentriert hätten. Sollte diese Schätzung stimmen, würde sich die Spielzeit der Fortsetzung gegenüber jener des Vorgängers mehr als nur deutlich erhöhen.

Laut der Website HowLongToBeat können Spielerinnen und Spieler im ersten „Death Stranding“ rund 40 Stunden nur für Hauptgeschichte einplanen. Werden nebenbei noch einige Side Quests erledigt, steigt die Spielzeit auf gut 60 Stunden. Komplettisten können gar über 110 Stunden Spielzeit rausholen. Bei dieser Website können User ihre Spielzeiten einreichen, woraus HowLongToBeat im Anschluss einen Durchschnittswert errechnet.

Da es sich hierbei lediglich um Schätzungen zur Spielzeit von „Death Stranding 2: On the Beach“ handelt, solltet ihr diese noch mit etwas Skepsis betrachten. Bisher haben sich Hideo Kojima und Kojima Productions noch nicht offiziell zur Spielzeit des Open-World-Abenteuers geäußert.

Sicher ist dafür, dass ihr erneut in die virtuelle Haut von Sam Porter Bridges, gespielt von Norman Reedus („The Walking Dead“), schlüpfen dürft. Einmal mehr soll er sich auf eine lange Reise begeben, um die Menschheit wieder zu vereinen. Diesmal soll Sam jedoch nicht nur alleine unterwegs sein, sondern unterwegs auch neue Gefährten finden. Was genau Sam diesmal erleben wird, ist noch unklar, doch ihr solltet wohl das Unerwartete erwarten.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5.

Freut ihr euch schon auf „Death Stranding 2“?

