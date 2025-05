GTA 6: 80er-Ohrwurm erlebt enormen Aufschwung – Song aus Trailer 2 rockt Spotify

Nicht nur der zweite Trailer zu „GTA 6“ sorgt für Rekorde, sondern auch die darin verwendete Musik. So erlebt der 1986 veröffentlichte Song „Hot Together“ der Pointer Sisters auf Spotify aktuell einen beeindruckenden Popularitätsschub.

Nach über 500 Tagen Wartezeit überraschte Rockstar Games am Dienstagnachmittag mit der Veröffentlichung des zweiten Trailers zu „GTA 6“, nachdem der Release des sehnlich erwarteten Open-World-Epos erst am vergangenen Freitag von Herbst 2025 auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde.

Und der Hype um das neue Video war enorm: Nach nur 24 Stunden konnten allein auf YouTube bereits über 75 Millionen Aufrufe verzeichnet werden und Zähler läuft munter weiter. Zum aktuellen Zeitpunkt nähert sich die Zahl den 86 Millionen Aufrufen, während auch schon über fünf Millionen Likes und mehr als 435.000 Kommentare vorliegen. Doch nicht nur der neue „GTA 6“-Trailer weiß zu beeindrucken.

Hot Together: Spotify-Zahlen explodieren dank GTA 6

Der enorme Hype um „GTA 6“ und das überwältigende Interesse am Trailer bescheren nämlich auch der darin verwendeten Musik einen bemerkenswerten Popularitätsschub. Im Fokus steht der 1986 veröffentlichte, eingängige Pop- und R&B-Song „Hot Together“ der US-amerikanischen Band The Pointer Sisters, bestehend aus den drei Schwestern Anita, Bonnie und June.

Allein zwei Stunden nach der Veröffentlichung des Trailers schnellten die Spotify-Streams des Songs um unglaubliche 182.000 Prozent in die Höhe und erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit mit aktuell 250.000 Streams. Spotifys Global Head of Editorial Sulinna Ong sagte gegenüber IGN: „Grand Theft Auto ist ein Phänomen in der Popkultur. Musik ist seit jeher ein integraler Bestandteil der Serie, daher ist es wunderbar zu sehen, wie neue und alte Fans auf diese Weise eine Verbindung zu einem Kultspiel aufbauen.“

Bereits der Song aus dem ersten Trailer erlebte einen Aufschwung

Doch bereits die Premiere des ersten „GTA 6“-Trailers im Dezember 2023 löste ein vergleichbares Phänomen aus. Tom Pettys Song „Love Is A Long Road“ aus dem Jahr 1989, der den Trailer musikalisch begleitete, erlebte ebenfalls einen beachtlichen Aufschwung auf Spotify. Im Wochenvergleich nach der Trailer-Veröffentlichung stiegen die Streams des Tracks um 36.979 Prozent – weniger rasant als bei den Pointer Sisters jetzt, aber immer noch bemerkenswert.

Parallel dazu diskutierten die Fans, ob das im neuen Trailer präsentierte Material tatsächlich aus dem Spiel stammte. Trotz des Hinweises am Ende des Videos, dass die Szenen von einer PS5 stammen, blieben einige Zweifel. Aus diesem Grund bekräftigte Rockstar Games in einem neuen Beitrag auf X nochmals, dass „der zweite Trailer zu GTA 6 vollständig im Spiel auf einer PlayStation 5 aufgenommen“ wurde, und ergänzte, dass er sich „zu gleichen Teilen aus Gameplay und Zwischensequenzen“ zusammensetzt.

