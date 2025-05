GTA 6: Folge der Verschiebung? Ex-Rockstar-Designer spricht von einem „gigantischen Sprung“

Mit Mike Dailly rief die Veröffentlichung des zweiten Trailers zu „GTA 6“ kürzlich einen der kreativen Köpfe hinter dem originalen „GTA“ auf den Plan.

Nachdem Dailly den Enthüllungstrailer noch kritisiert hatte, fand er zum zweiten Trailer lobende Worte. Den positiven Eindrücken schloss sich in einem Video auch Mike York an. York war mehrere Jahre bei Rockstar Games aktiv und arbeitete in dieser Zeit an den Animationen von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“.

In einer Analyse zeigte sich York voll des Lobes für den zweiten Trailer und hob neben den Animationen vor allem die zahlreichen Details hervor. Laut York verdeutlicht der neue Trailer, dass Rockstar Games im Bereich der grafischen Darstellung einen großen Sprung nach vorne gemacht hat.

Die positiven Auswirkungen der Verschiebung?

Der ehemalige Rockstar-Designer spekuliert, dass der sichtbare Sprung im Bereich der Grafik auf die Verschiebung von „GTA 6“ zurückzuführen sein könnte, die den Entwicklern deutlich mehr Zeit für den finalen Feinschliff einräumt. York weiter: „Wenn man etwas Hochwertiges möchte, braucht das Zeit. Ob es nun 13 Jahre oder 15 Jahre sind… wenn man versucht, etwas so Realistisches wie das hier zu machen und dabei sozusagen neue Geheimnisse aufdeckt.“

Der Designer ergänzte: „Manchmal fällt einem während der Produktion etwas ein, das alles verändert, und hier könnte es die Beleuchtung sein. […] Sie konzentrieren sich wirklich darauf, vieles zu ändern und die gesamte Beleuchtung neu zu gestalten, weil sie diese neue Methode gefunden haben. Vielleicht für die Beleuchtung, die Reflexionen und all die verschiedenen Dinge für das Raytracing.“

Aus einer Erfahrung heraus erklärte York, dass Änderungen dieser Art nicht selten mit der Verschiebung eines Spiels einhergehen. Einfach, weil das Team ausreichend Zeit benötige, um die Anpassungen vorzunehmen und ausführlich zu testen. „Das kann manchmal überarbeitet werden, und das kann zu einer Verzögerung führen, richtig? Deshalb kann sich ein Spiel verschieben“, erläutert York.

„Nämlich durch bestimmte Entscheidungen, die im Laufe der Entwicklung getroffen werden und den Weg des Spiels verändern. Und es sieht so aus, als ob die Beleuchtung definitiv eine davon ist. Sie haben etwas an der Beleuchtung verändert.“

Blockbuster wird sein Geld wert sein

Auch zu den Gerüchten um eine mögliche Preiserhöhung bei „GTA 6“ äußerte sich York. Seiner Meinung nach mache es keinen Unterschied, ob der Open-World-Blockbuster nun zehn US-Dollar oder Euro mehr kostet als andere Spiele. Die gebotene Qualität spreche für sich und rechtfertige den höheren Preis.

York: „Kein anderes Spiel hat diese Details und den Grad an Realismus, den dieses Spiel jetzt schon hat und bei Veröffentlichung haben wird. Also sollten alle, die sich da draußen beschweren, einfach mal still sein. Denn egal, wie viel dieses Spiel kostet – 80 Dollar oder was auch immer – es wird es wert sein.“

„All diese anderen Spiele, die für 70 oder 90 Dollar rauskommen – ich meine, schau dir Mario Kart für 90 Dollar an – glaubst du wirklich, dass Mario Kart mit einem Spiel wie diesem mithalten kann, wenn es darum geht, wie viel Aufwand und Inhalt in ein Spiel gesteckt werden müssen?“, so der Designer abschließend.

„GTA 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren