GTA 6: Gewaltiger Rekord! Trailer 2 zum Open-World-Game entthront Deadpool & Wolverine

Diesen Dienstag hat Rockstar Games überraschend Trailer #2 zu „Grand Theft Auto 6“ veröffentlicht und damit für gewaltiges Aufsehen gesorgt. Innerhalb eines Tages verzeichnete das Video wirklich beeindruckende Zahlen, so kam der neueste „GTA 6“-Trailer allein auf dem offiziellen YouTube-Channel auf knapp 75 Millionen Aufrufe. Tatsächlich sind die Aufrufzahlen sogar noch eindrucksvoller, denn das Video konnte einen gewaltigen Rekord knacken.

Wie das bekannte Filmmagazin The Hollywood Reporter in einem Exklusivbericht vermeldet, kommt Trailer 2 zum heiß erwarteten Open-World-Spiel auf allen Plattformen in den ersten 24 Stunden auf 475 Millionen Aufrufe! Diese Zahl habe Rockstar Games dem Outlet gegenüber bestätigt. Darüber hinaus habe das Entwicklerstudio angegeben, es handle es sich um „den größten Video-Launch aller Zeiten“ und würde sogar „Deadpool & Wolverine“ schlagen.

Trailer 2 zu GTA 6 lässt Marvel-Blockbuster weit hinter sich zurück

Der erste Teaser zu Marvel Studios‘ Superhelden-Blockbuster brachte es innerhalb von 24 Stunden auf satte 365 Millionen Aufrufe. Damit konnte der Actionfilm knapp den vorherigen Rekordhalter „Spider-Man: No Way Home“ schlagen, dessen offizieller Teaser Trailer es in den ersten 24 Stunden auf 355,5 Millionen Aufrufe gebracht hat. Trailer 2 zu „GTA 6“ hat nun den von „Deadpool & Wolverine“ aufgestellten Rekord regelrecht pulverisiert.

Diese gigantischen Aufrufzahlen verdeutlichen das enorme Interesse an „Grand Theft Auto 6“, dessen Vorgänger ursprünglich 2013 für die PS3 und Xbox 360 erschienen ist. Das jüngst veröffentlichte Video ließ online viele Fans übrigens derart staunen, dass Rockstar Games inzwischen offiziell bestätigt hat, es handle sich bei den Szenen im Trailer um einen Mix aus Gameplayaufnahmen und Cutscenes, die aus der PS5-Version des Open-World-Spiels stammen.

Im Fokus der Geschichte von „GTA 6“ steht das Gangsterpärchen Jason und Lucia. Beide haben Verbindungen zum organisierten Verbrechen und geraten im Laufe der Story in eine Verschwörung. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis möchte Lucia nur einen Neustart wagen, doch das dürfte für das Duo nicht allzu einfach werden. Sowohl Jason als auch Lucia sollen sich im Rahmen der Geschichte mit Vertrauen sowie Misstrauen auseinandersetzen müssen.

„Grand Theft Auto 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S.

