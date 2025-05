Helldivers 2: Mit Bajonett und Säbel gegen Bugs – Neue Kriegsanleihe „Zeremonienmeister“ vorgestellt

Bereits Ende April hatte sich Entwickler Arrowhead zu Wort gemeldet und neue Inhalte für „Helldivers 2“ in Aussicht gestellt, nachdem es nach der Veröffentlichung der Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ und dem Update 01.002.200 im vergangenen März etwas still um den Multiplayer-Shooter wurde.

Angekündigt wurde die Enthüllung einer neuen Kriegsanleihe für den 8. Mai 2025 und wie versprochen haben die Entwickler am heutigen Tag die neue Premium-Kriegsanleihe „Zeremonienmeister“ für „Helldivers 2“ vorgestellt, die ab dem 15. Mai 2025 auf der PS5 und dem PC zur Verfügung stehen wird.

Das Arsenal der Zeremonienmeister

Mit der neuen Kriegsanleihe erhalten Helldiver frische Waffen, Umhänge und Rüstungen für den Einsatz gegen die Bugs. Das neue R-2-Amandment-Gewehr ermöglicht dank 20 Schuss auf Distanz präzise Treffer, während das integrierte Bajonett auch gleich den Nahkampf abdeckt.

Für direkte Konfrontationen steht der neue CQC-2-Säbel bereit, ergänzt durch die spektakuläre G-142-Pyrotechnik-Granate der „Zeremonienmeister“. Diese dreht sich im Flug, erzeugt einen leuchtenden Funkenregen und detoniert schließlich in einer feierlichen Feuerball-Explosion.

Bei den neuen Rüstungen überzeugt die RE-1861 Paradenkommandant durch Leichtigkeit im Gefecht und formelles Aussehen, komplettiert durch den „Bescheidene Insignien“-Umhang. Traditioneller und kampferprobter wirkt die RE-2310 Ehrenwache, die mit dem Umhang „Umarmung der Föderation“ kombiniert werden kann.

Beide Rüstungen bieten den Passivbonus „Verstärkte Schulterstücke“ für besseren Schutz, sodass auch die neue Flagge CQC-1-„Die einzig wahre Flagge“ gefahrlos und enthusiastisch geschwenkt werden kann. Abgerundet wird die neue Kriegsanleihe durch den Titel „Hochdekorierter Held“ und das Gleichschritt-Emote.

Weitere Inhalte und ein Fix für die Performance-Probleme angekündigt

Bei der neuen Kriegsanleihe wird es jedoch nicht bleiben und so kündigten die Arrowhead Studios bereits weitere Inhalte für „Helldivers 2“ an. Was genau die Spieler erwarten können, ist allerdings noch unklar. In einem Statement auf X hieß es lediglich: „Wir sind uns bewusst, dass unser letztes Update länger zurückliegt. Seid versichert, wir arbeiten daran.“

Die Entwickler merkten an: „Möglicherweise habt ihr bemerkt, dass die Zeit zwischen unseren größeren Updates und den Releases der Kriegsanleihen diesmal etwas länger ausfällt“ und baten um Verständnis. Gleichzeitig arbeitet man an einem neuen Update, das die Performance-Probleme adressieren soll, die seit dem letzten Patch aufgetreten sind und von der Community bemängelt werden. Ein Termin für dieses Update steht aber noch aus.

