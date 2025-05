Mafia The Old Country: Editionen, Vorbestellerboni und überraschend günstiger Preis enthüllt

Mafia The Old Country:

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Hangar 13 und 2K Games haben die verschiedenen Editionen von „Mafia: The Old Country“ mit ihren Inhalten sowie die Vorbestellerboni enthüllt - und besonders der überraschend niedrige Preis sticht hervor.

Wie von Entwickler Hangar 13 und 2K Games angekündigt, feierte am heutigen Spätnachmittag der erste Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ Premiere. Das bewegte Bildmaterial präsentierte vielversprechende Einblicke in das kommende Action-Abenteuer, das fast zehn Jahre nach dem dritten Teil zu den Anfängen des organisierten Verbrechens in Sizilien zurückkehrt und als Prequel im Jahr 1905 angesiedelt ist.

Darüber hinaus enthüllten die Verantwortlichen aber auch die verschiedenen Editionen von „Mafia: The Old Country“, die zum weltweiten Release am 8. August 2025 erhältlich sein werden. Neben den gewohnten Extras der Deluxe Edition und den obligatorischen Boni für Vorbesteller sorgen aber vor allem die vergleichsweise niedrigen Preise für eine positive Überraschung.

Editionen und Pre-Order-Boni im Detail

„Mafia: The Old Country“ wird in zwei Varianten erscheinen: Die Standard Edition, die digital und physisch für nur 49,99 Euro erhältlich sein wird und das vollständige Basisspiel umfasst, sowie die Deluxe Edition, die ebenfalls in digitaler und physischer Form für 59,99 Euro erworben werden kann, dafür aber eine Vielzahl an Bonusinhalten bietet.

Dazu gehört das Padrino-Pack mit der Schrotflinte „Lupara Special“, der Pistole „Vendetti Speciale“, dem Amulett „Immortale“, dem Outfit „Padrino“, dem Messer „Siletto Speciale“, dem Pferd „Cosimo“ und weiteren Accessoires. Das Gatto-Nero-Pack umfasst die Pistole „Bodeo Nero“, das Amulett „Velocitá“, das „Gatto Nero“-Outfit und den Rennwagen „Corazella Nero“. Ein digitales Artbook und der Original-Soundtrack runden die Deluxe Edition ab.

Vorbesteller von „Mafia: The Old Country“ – unabhängig von Standard oder Deluxe Edition – erhalten zusätzlich das Soldato-Pack als Pre-Order-Bonus. Dieser Zusatzinhalt besteht aus dem „Soldato“-Outfit, dem Messer „Scannaturi Speciale“, dem Pferd „Tesoro“ mit Zubehör sowie dem „Lupara“-Anhänger. Käufer der digitalen Versionen erhalten die Gegenstände automatisch im Spiel, während physischen Vorbestellungen ein Code beiliegt.

Weitere Einblicke mit den Entwicklern folgen heute Abend

Neben dem bereits veröffentlichten Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ versprechen Hangar 13 und 2K Games aber noch weitere, detaillierte Einblicke in das kommende Mafiosi-Abenteuer. Heute Abend um 20 Uhr unserer Zeit wird das Entwickler-Insights-Video „Breaking Omerta“ veröffentlicht, das einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Spiels gewährt und zeigt, wie die Entwickler das Sizilien der frühen 1900er Jahre zum Leben erweckt haben.

Nick Baynes, der Präsident von Entwickler Hangar 13 verspricht mit „Mafia: The Old Country“ eine „fokussierte, lineare Erfahrung, die erstklassiges Storytelling, authentisches Zeitkolorit und eine verfeinerte Interpretation des bekannten Mafia-Gameplays vereint.“

„Dank dieses Fokus können wir eine Geschichte erzählen, die rau, bodenständig, brutal und zugleich emotional ist. Eingebettet in das Sizilien der frühen 1900er Jahre, handel es sich um eine Mafia-Entstehungsgeschichte, in der unser Protagonist Enzo Favara den Eid ablegt und sich in der Verbrecherfamilie von Don Torrisis hocharbeitet.“

„Mafia: The Old Country“ wird, wie bereits eingangs erwähnt, am 8. August 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC (über Steam) veröffentlicht. Vorbestellungen im PlayStation Store sind ab sofort für die Standard Edition und die Deluxe Edition möglich.

