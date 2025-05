Mafia The Old Country: Termin und Gameplay-Trailer enthüllt

Mafia The Old Country:

Hangar 13 zeigt zu „Mafia: The Old Country" erstmals Gameplay-Ausschnitte und nennt den Termin. Das Prequel zur bekannten Reihe spielt im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts.

Die „Mafia“-Reihe erhält Zuwachs. Mit „Mafia: The Old Country“ haben 2K Games und Hangar 13 fast zehn Jahre nach dem Launch des dritten Teils ein neues Spiel in Arbeit. Es ist ein Prequel, das die Ursprünge des organisierten Verbrechens auf Sizilien thematisiert.

Im Rahmen der PAX East präsentiert Hangar erstmals offizielles Gameplay-Material zu „Mafia: The Old Country“, gefolgt von einem Panel mit weiterführenden Informationen. Hier geht es allerdings erst um 20 Uhr los.

Enzo Favara, Sizilien und mehr in der Gameplay-Premiere

Der punkt 17 Uhr veröffentlichte Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ zeigt unter anderem den Protagonisten Enzo Favara, dessen Aufstieg aus den Schwefelminen Siziliens in die Ränge der Cosa Nostra das Herzstück der Handlung bildet. Hinzu rasende Szenen mit reichlich Pferdestärken – sowohl echte als auch benzingetriebene.

Das nachfolgende Video gewährt Einblicke. Aufgrund der Altersbeschränkung müsst ihr wahrscheinlich auf Youtube ausweichen.

Auch der genaue Termin für „Mafia: The Old Country“ steht fest. Nachdem sich die Hinweise auf eine Veröffentlichung am 8. August 2025 verdichteten, sorgten 2K Games und Hangar 13 für die Bestätigung.

„Mafia: The Old Country“ ist in der sizilianischen Heimat der Mafia zur Jahrhundertwende angesiedelt. Die Spielwelt setzt auf Authentizität in Darstellung und Atmosphäre – auch in der Sprachausgabe. Das Spiel strebt eine glaubwürdige Abbildung dieser Ära an, mit Fokus auf regionale Dialekte, gesellschaftliche Spannungen und klassische Konfliktstrukturen.

Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, dessen persönlicher Werdegang eng mit der sich formierenden Mafia verknüpft ist. Laut Hangar 13 erwartet die Spieler eine Geschichte mit zahlreichen Wendungen, die auf historischen Gegebenheiten basiert und fiktive Elemente mit realen Einflüssen verbindet.

Mehr dazu werden wir im Rahmen des heutigen Panels ab 20 Uhr erfahren. Der Entwickler möchten die Veranstaltung nutzen, um zentrale Spielmechaniken, historische Details und atmosphärische Elemente des Titels zu besprechen. Der entsprechende Stream ist nachfolgend eingebettet:

