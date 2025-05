Minecraft-Film: Termine für Streamingdienste, Blu-ray-Veröffentlichung und Limited Edition verkündet

Anfang April feierte das erfolgreiche Videospiel „Minecraft“ seine Kinopremiere. Auch in der Welt der Filme ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten.

In den USA entwickelte sich „Minecraft“ trotz gemischter Kritiken innerhalb weniger Wochen zu einem der 75 umsatzstärksten Filme und schlug Blockbuster wie „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ oder „Der Super Mario Bros. Film“. Wer aus irgendeinem Grund keine Lust auf einen Kinobesuch hat und sich den „Minecraft“-Film stattdessen lieber in den heimischen vier Wänden anschauen möchte, muss sich nicht mehr lange gedulden.

Wie angekündigt wurde, wird „Minecraft“ ab dem 13. Mai 2025 auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video und AppleTV verfügbar sein.

Blu-ray-Release und Limited Edition angekündigt

Auch Sammler kommen auf ihre Kosten. Der „Minecraft“-Film erscheint als DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray. Auf Amazon werden alle drei Versionen ab dem 3. Juli 2025 verfügbar sein und können ab sofort vorbestellt werden.

Etwas länger werden sich offenbar „Minecraft“-Fans gedulden müssen, die an der Limited Edition interessiert sind. Die Sammlerausgabe, die in einem exklusiven Steelbook erscheint, hat bisher noch kein Veröffentlichungsdatum erhalten.

Dieser dürfte jedoch in Kürze folgen.

Den Minecraft-Film auf Amazon vorbestellen

Worum geht es in der Verfilmung?

In der Verfilmung von „Minecraft“ verschlägt es vier Außenseiter in eine geheimnisvolle Welt, in der die Kreativität nicht nur beim Gestalten hilfreich ist, sondern sogar überlebenswichtig werden kann. In ihrem Leben schlagen sich die vier Charaktere Garrett „The Garbage Man“ Garrison, Henry, Natalie und Dawn mit ganz alltäglichen Problemen herum.

Eines schicksalsträchtigen Tages jedoch werden sie durch ein Portal in die Oberwelt gezogen. Eine geheimnisvolle Welt, die nur durch ihre Fantasie gedeiht. Um wieder zurück nach Hause zu gelangen, müssen sie diese Welt überwinden und sich gegen bösartige Wesen wie Piglins und Zombies zur Wehr setzen.

Unterstützt werden die dabei vom erfahrenen Crafter Steve (Jack Black). „Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, Mut zu beweisen und sich auf die kreativen Qualitäten zu besinnen, die jeden Einzelnen von ihnen ausmachen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zu Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren