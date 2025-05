Nintendo Switch: Beeindruckende Absatzzahl, Spieleverkäufe und Prognose für Switch 2

Nintendo hat zur Switch aktuelle Verkaufszahlen veröffentlicht. Auch wenn Hardware- und Softwareverkäufe im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, zeigt sich das Unternehmen mit der Performance zufrieden – insbesondere angesichts des bevorstehenden Plattformwechsels zur Nintendo Switch 2.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endete, wurden weltweit 10,8 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkauft – ein Rückgang von 31,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Innerhalb dieses Zeitraums entfielen:

3,0 Millionen auf das Standardmodell (-22,4%)

(-22,4%) 5,86 Millionen auf das OLED-Modell (-37,2%)

(-37,2%) 1,95 Millionen auf die Switch Lite (-22,7%)

Die Gesamtzahl verkaufter Nintendo Switch-Konsolen liegt nun bei 152,12 Millionen Einheiten. Damit kommt die Hardware einer klassischen Konsole von Sony recht nahe. Der bisherige Rekord liegt mit 160 Millionen Verkäufen bei der PS2.

Verkaufserfolge bei First-Party-Titeln

Auch im Software-Bereich lief es unter Berücksichtigung der Gegebenheiten ziemlich gut. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden für die Switch 155,41 Millionen Spiele verkauft, was einem Rückgang von 22,2 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Nintendo erklärt diesen Rückgang mit dem starken Vorjahr, in dem große Titel wie “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” und “Super Mario Bros. Wonder” auf den Markt kamen.

Mit kumulierten Gesamtverkäufen von 68,20 Millionen Einheiten führt “Mario Kart 8 Deluxe” weiterhin die Liste der erfolgreichsten Nintendo-Switch-Spiele an.

Die aktuelle Rangliste der erfolgreichsten Switch-Spiele:

Mario Kart 8 Deluxe – 68,20 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 47,82 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 36,24 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,81 Millionen Super Mario Odyssey – 29,28 Millionen Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 26,79 Millionen Pokemon Schwert / Pokemon Schild – 26,72 Millionen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,73 Millionen Super Mario Party – 21,16 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,25 Millionen

Neue Softwareveröffentlichungen im Geschäftsjahr 2024/25 lieferten ebenfalls beachtliche Ergebnisse. So verkaufte sich “Donkey Kong Country Returns HD” 1,27 Millionen Mal seit Veröffentlichung. Auch “Paper Mario: The Thousand-Year Door” (2,10 Millionen) und “Super Mario Party Jamboree” (7,48 Millionen) trugen positiv zur Bilanz bei.

Insgesamt wurden seit dem Launch der Switch weltweit rund 1,391 Milliarden Spiele verkauft.

Nintendos Prognose für Switch 2

Am 5. Juni 2025 kommt mit der Switch 2 der Nachfolger der aktuellen Nintendo-Konsole auf den Markt. Die neue Hardware soll unter anderem durch verbesserte Grafikleistung, größere Bildschirme und neue Joy-Con-Controller überzeugen. Die Hardware-Verkaufsprognose liegt bei 15 Millionen Einheiten im ersten Jahr.

45 Millionen Spiele möchte Nintendo in diesem Zeitraum absetzen. Zum Launch sind mehrere Titel geplant, darunter: „Mario Kart World“ sowie Neuauflagen von “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” und “Tears of the Kingdom”.

Gleichzeitig sollen weiterhin neue Titel für die bisherige Switch-Plattform erscheinen, etwa “Pokémon Legends: ZA” und “Metroid Prime 4: Beyond”. Sie sind für 2025 geplant.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren