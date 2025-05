Palworld: Wegen Klage – Pocketpair ändert weitere Mechanik

Nach dem erfolgreichen Release von „Palworld“ Anfang 2024 zeichnete es sich schon ab, im September wurde es dann umgesetzt: Nintendo reichte Klage gegen die zuständigen Entwickler von Pocketpair wegen angeblicher Patentverletzungen ein.

Dabei geht es unter anderem um Gemeinsamkeiten zwischen „Palworld“ sowie der beliebten „Pokémon“-Reihe, die Pocketpair jedoch zurückweist. Trotzdem ändert das Studio nun erneut Spielemechaniken, um „Störungen bei der Entwicklung und dem Vertrieb“ von „Palworld“ zu vermeiden.

In einem neuen Beitrag auf Twitter haben sich die Entwickler von Pocketpair nun zu den Auswirkungen der Klage von Nintendo zu Wort gemeldet. Dabei bedankten sie sich für die Unterstützung der Spieler und gaben an, dass es erneut eine Änderung an dem Spiel geben müsse.

So habe das Studio bereits im November 2024 mit Patch v0.3.11 für „Palworld“ die Möglichkeit entfernt, Pals durch das Werfen von Pal Spheres zu beschwören. In dem Update wurden darüber hinaus noch weitere Mechaniken geändert.

Man bedauert, mitteilen zu müssen, dass mit Patch v0.5.5 ein weiterer Kompromiss eingegangen werden muss, so die Entwickler. Ab diesem Update wird das Gleiten im Spiel mit einem Gleiter durchgeführt, den die Nutzer in ihrem Inventar haben müssen, und nicht mehr mit einem Pal. Pals im Team geben jedoch weiterhin passive Buffs für das Gleiten.

Wie das Studio bestätigte, seien diese Änderungen das Ergebnis des noch andauernden Rechtsstreits zwischen Pocketpair und Nintendo. Die Entwickler seien enttäuscht, dass diese Umgestaltungen im Spiel vorgenommen werden mussten und verstehen auch die Frustration der Spieler. Allerdings würde die Alternative zu diesen Änderungen zu einer noch größeren Verschlechterung des Spielerlebnisses führen, so Pocketpair.

Entwickler besinnen sich in Klage auf ältere Spiele

In ihrem Beitrag entschuldigt sich Pocketpair bei den Fans für die Unannehmlichkeiten und Sorgen, die der laufende Rechtsstreit verursacht habe. „Wir werden uns weiterhin für die Entwicklung von Palworld einsetzen und unseren Fans aufregende neue Inhalte zur Verfügung stellen“, so das Studio.

Zuletzt hatte Pocketpair die Klage von Nintendo mit einem Verweis auf ältere Spieletitel zurückgewiesen. So sei das Fangen von Kreaturen, das Nintendo bei „Palworld“ kritisierte, bereits in Pocketpairs vorherigem Spiel „Craftopia“ vorhanden. Darüber hinaus würden auch Titel wie „Rune Factory 5“, „Titanfall 2“ und „Pikmin 3“ den Spielern erlauben, Monster durch gewisse Gegenstände einzufangen.

Zudem würden auch weitere Titel Mechaniken um das Werfen von Objekten und eine Anzeige einer Fangwahrscheinlichkeit anbieten. Dazu wurden Spiele wie „Far Cry 5“ und „Tomb Raider“ oder auch „Pocket Souls“ und „Octopath Traveler“ genannt.

