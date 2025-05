Revenge of the Savage Planet: Der nächste Überraschungserfolg? Tests und Wertungen im Überblick

Revenge of the Savage Planet:

Mit „Revenge of the Savage Planet“ ist ab sofort der Nachfolger des 2020 veröffentlichten Überraschungserfolgs „Journey to the Savage Planet“ erhältlich. Ob die Raccoon Logic Studios erneut ein gelungenes Sci-Fi-Abenteuer abliefern konnten, verraten die ersten Tests und Wertungen.

2020 veröffentlichten die Raccoon Logic Studios und Publisher 505 Games „Journey to the Savage Planet“, ein humorvolles Sci-Fi-Action-Adventure, das sich als echter Überraschungserfolg erwies, die internen Erwartungen übertraf und auch von den Spielern durchaus positiv aufgenommen wurde.

Seit heute ist mit „Revenge of the Savage Planet“ der direkte Nachfolger für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich, der Spieler erneut in die Rolle von Martin Tweed, dem CEO von Kindred Aerospace, schlüpfen lässt. Ob die Entwickler an den Erfolg des Erstlings anknüpfen können, zeigen die ersten Tests und Wertungen.

Eine gelungene Weiterentwicklung des Vorgängers

Aktuell liegen auf Metacritic für die PS5-Version von „Revenge of the Savage Planet“ 16 Reviews vor, die einen Metascore von 79 Punkten ergeben und damit (bislang) auch der Vorgänger (PS4-Version: 74 Punkte) übertroffen wurde.

Gelobt werden erneut der skurrile Humor, insbesondere die Kommentare des Robot-Begleiters und die satirischen Unternehmensvideos. Auch die Erkundung, das Metroidvania-artige Leveldesign sowie die farbenfrohen und abwechslungsreichen Planeten erhalten positive Erwähnung. Die Progression und die neuen Fähigkeiten werden als motivierend beschrieben, und die Grafik dank Unreal Engine 5 wird als ansprechend empfunden.

Kritik gibt es hingegen für das Kampfsystem, das wie im Vorgänger als wenig befriedigend gilt. Zudem wird die geringe Gegnervielfalt bemängelt. Auch der langsame Start und einige Missionen mit unnötigem Hin- und Herreisen stören den Spielfluss. Einige Tester kritisieren zudem die Third-Person-Perspektive, wobei die Entwickler in Erwägung ziehen, die Ego-Ansicht des Vorgängers per Patch nachzuliefern.

Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass „Revenge of the Savage Planet“ in den ersten Tests durchaus positiv aufgenommen wird und eine gelungene Weiterentwicklung des ersten Spiels darstellt – vor allem mit Blick auf die Erkundung.

Test-Wertungen zu Revenge of the Savage Planet im Überblick

Game Informer zeigt sich überaus angetan und vergibt 8,5 von 10 Punkten: „Revenge of the Savage Planet ist in nahezu jeder Hinsicht ein Upgrade gegenüber seinem Vorgänger. Die konsequent belohnende Erkundung trieb mich dazu an, jeden Winkel der Welten, die ich besuchte, zu untersuchen, und die oft unterhaltsamen Kampfsituationen hielten die Erfahrung frisch und fesselnd. […]“

Auch Gamereactor UK hatte Spaß und zückt eine 8 von 10: „Revenge of the Savage Planet ist ein wirklich reizendes Action-Adventure mit vielen versteckten Erlebnissen. Es ist wunderbar chaotisch, besonders Seite an Seite mit einem Freund, lässt sich aber auch allein genießen, wenn man die unerforschten Planeten im eigenen Tempo erkunden möchte. […]“

Immer noch gute 7,5 von 10 Punkten erteilt der Tester von DualShockers: „Ich hatte eine Menge Spaß beim Spielen von Revenge Of The Savage Planet. Die abwechslungsreichen Planeten sind wunderschön, die albernen Kreaturen sind charmant, und der absurde Humor im Stil von Rick And Morty trifft auf Tim And Eric landet öfter als nicht. […]“

Etwas verhaltener fällt die Wertung von TheGamer aus, die 6 von 10 Punkten vergeben: „Das alles hinterlässt bei mir ein gemischtes Gefühl. Auf einer grundlegenden Ebene macht Revenge of the Savage Planet ziemlich Spaß. Obwohl ich den Großteil davon in zwei Tagen durchgespielt habe, war ich gerne bereit, mehr zu spielen. […]“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht:

GAMES.CH – 86

Video Chums – 86

The Games Machine – 85

Game Informer – 85

Metro GameCentral – 80

WellPlayed – 80

IGN Spain – 80

Combo Infinito – 80

Inverse – 80

Radio Times – 80

Gamereactor UK – 80

Softpedia – 80

DualShockers – 75

Gamer.no – 70

GameSpew – 70

TheGamer – 60

Allerdings sollte man bedenken, dass sich der aktuelle Metascore von „Revenge of the Savage Planet“ in den kommenden Stunden und Tagen noch verändern kann, da voraussichtlich noch weitere Tests folgen werden.

Zudem ist erwähnenswert, dass auch „Revenge of the Savage Planet“ – wie schon sein Vorgänger – direkt zum Release und somit ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar ist. Abonnenten von Microsofts Gaming-Abo können auf den Xbox-Konsolen und dem PC also ohne zusätzliche Kosten in das abgedrehte Weltraum-Abenteuer eintauchen.

