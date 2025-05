Tomb Raider 4-6 Remastered: Collector’s Edition inklusive – Physischer Release angekündigt

Wie Aspyr Media und Limited Run Games bekannt gaben, erscheint in "Tomb Raider 4-6 Remastered" auch in Form von physischen Editionen. Darunter einer Collector's Edition mit exklusiven Extras.

Bereits wenige Tage vor dem Release im Februar wiesen die Verantwortlichen von Aspyr Media darauf hin, dass sie sich der Nachfrage seitens der Spieler bewusst sind und zu einem späteren Zeitpunkt Details zu einer physischen Version von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ nennen werden.

In dieser Woche setzte der Publisher der Wartezeit der Community ein Ende und kündigte eine physische Fassung der Remastered-Sammlung an, die Aspyr Media in Zusammenarbeit mit Limited Run Games veröffentlicht. Unterstützt werden die PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox-Plattformen.

Die physische Version von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ wird von Aspyr Media und Limited Run Games in zwei unterschiedlichen Editionen angeboten.

Die Vorbestellungen starten in Kürze

Den Angang macht die Standard-Edition, die auf allen Plattformen zum Preis von 29,99 US-Dollar verfügbar ist. Je nach Version kommt die Standard Edition mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ auf Disc beziehungsweise der Cartridge daher. Die Vorbestellungen für die Standard Edition starten am kommenden Dienstag, den 13. Mai 2025 um 18 Uhr unserer Zeit.

Der Versand erfolgt nach dem aktuellen Stand der Dinge zwischen dem 24. und dem 31. Oktober 2025. Wie bei zahlreichen anderen Spielen der Vergangenheit bietet Limited Run Games auch zu „Tomb Raider 4-6 Remastered“ eine exklusive Collector’s Edition an.

Hier starten die Vorbestellungen ebenfalls am 13. Mai 2025 um 18 Uhr. Das Versanddatum hingegen gibt Limited Run Games mit dem Zeitraum zwischen dem 23. und dem 31. Januar 2026 an.

Die Inhalte der Collector’s Edition in der Übersicht

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ als Spiel

Ikonische trapezförmige Box

Ausgewählter Soundtrack

Obscura-Gemälde-Lithografien

Metallschlüsselanhänger von Lara Crofts Pistolen

Amulett von Horus & Iris Emaille-Pins

Der Preis der Collector’s Edition liegt bei 79,99 US-Dollar. „Tomb Raider 4-6 Remastered“ erschien im Februar für PC und Konsolen. Enthalten sind die drei „Tomb Raider“-Klassiker „The Last Revelation“, „Chronicles“ und „The Angel of Darkness“, die die Entwickler grafisch wie spielerisch aufpolierten.

Kürzlich versah Aspyr Media die Klassiker-Sammlung mit dem ersten großen Patch, der Fehlerbehebungen und Verbesserungen umfasste. Den offiziellen Changelog mit allen Details zu den gebotenen Verbesserungen findet ihr hier.

