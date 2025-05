Call of Duty im Game Pass: Schub für Xbox, aber die Zahlen sinken

Call of Duty im Game Pass:

Sony vergrößert in den USA den Abstand zur Xbox. Zuvor sorgte "Call of Duty" im Game Pass für einen temporären Schub auf der Microsoft-Plattform. Die Gesamtzahlen sind allerdings rückläufig.

In Europa spielen Xbox-Konsolen nur eine untergeordnete Rolle. Das räumten Microsoft und die Europäische Kommission im Verfahren zur Übernahme von Activision Blizzard ein. Im Heimatland der Xbox-Konsole scheint das Duell zwar auch entschieden zu sein, allerdings sind die beiden Plattformen näher aneinander als in anderen Regionen.

Doch auch dort zeigt sich eine Tendenz zugunsten der PlayStation. Ende 2024 lag die aktive PlayStation-Konsolenbasis in den USA schätzungsweise zehn Millionen über der aktiven Basis der Xbox. Verglichen mit den Ende 2022 verzeichneten Werten ist es ein Zuwachs von vier Millionen.

Davon berichtet der gut vernetzte Christopher Dring, zuvor leitender Journalist bei Gamesindusty.biz, in einem Artikel auf The Game Business. Der Bericht nimmt sich hauptsächlich der „Call of Duty“-Reihe an und basiert auf den Aussagen verschiedener Analysten.

Call of Duty verändert Xbox-Statistiken – vorübergehend

“Call of Duty: Black Ops 6” kam mit einer Besonderheit auf den Markt. Es ist der erste Titel der Shooter-Reihe, der zum Launch im Xbox Game Pass vertreten war. Während keine aktuellen Angaben zu den Abozahlen vorliegen, gab es einen Spielerschub. Laut Microsoft und Activision Blizzard war der Lauch im Oktober gemessen an der Spielerzahl der erfolgreichste „Call of Duty“-Start aller Zeiten.

Auch Analysten meldeten sich damals zu Wort:

Wie sieht die Verteilung der Spieler aus? Im November 2024 spielten laut einer Analyse von Ampere 47 Prozent der Konsolen-Nutzer von “Call of Duty” auf einem Xbox-System – ein Anstieg gegenüber 35 Prozent im Vorjahr. PC-Spieler flossen in die Erhebung nicht ein. In den USA war die Xbox-Plattform im November führend. Bis März war die Spielerverteilung zwischen Xbox und PlayStation wieder ausgewogen.

Aufbauend auf weiteren Statistiken kommt Dring zu dem Schluss, dass die Game-Pass-Integration der Xbox im Fall von „Call of Duty“ einen Marktanteilsgewinn von 4,5 Prozentpunkten beschert hat. Oder anders ausgedrückt: Wäre „Call of Duty“ nicht im Game Pass gelandet, wäre der Marktanteil von Xbox am Franchise – ausgehend von der anfangs genannten Verschiebung der Konsolenbasis – wahrscheinlich noch weiter gesunken.

Allerdings sinken die Zahlen insgesamt: Im Launch-Monat von „Call of Duty: Black Ops 6“ schauten laut Ampere 38 Millionen in die Reihe hinein. Den weiteren Angaben der Analysten zufolge hatte „Call of Duty“ im März 2025 nur noch 20,6 Millionen Spieler. Das ist weniger als im März 2024 mit 20,8 Millionen Spielern und deutlich weniger als im März 2023 mit 22,4 Millionen Spielern.

Gleichzeitig wurden Auswirkungen auf das Abo sichtbar: Der Release von “Call of Duty: Black Ops 6” markierte den Tag mit den meisten neuen Game-Pass-Abonnements in der bisherigen Xbox-Geschichte. Ob damit die wegfallenden Einnahmen durch Käufe kompensiert wurden, ist unklar.

Fest steht jedoch: Laut Circana stiegen die US-Ausgaben für Spieleabonnements im vierten Quartal 2024, als „Call of Duty: Black Ops 6“ auf den Markt kam, um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr, im ersten Quartal 2025 lag das Plus noch bei elf Prozent.

