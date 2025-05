Clair Obscur Expedition 33: Nerfs angekündigt – Dieser extreme Build wird beschnitten

Der Charakter Maelle ist in „Clair Obscur: Expedition 33“ eine starke Kämpferin. Ein Build macht die junge Duellantin jedoch so stark, dass dieser nun abgeschwächt wird.

Das am 24. April erschienene „Clair Obscur: Expedition 33“ sorgt derzeit für viel Furore. Regelmäßig stellt das Spiel von Sandfall Interactive neue Verkaufsrekorde auf. Auch der Soundtrack des Rollenspiels begeistert die Nutzer. Der Erfolg des jungen französischen Studios wurde sogar von Präsident Emmanuel Macron gewürdigt.

„Clair Obscur: Expedition 33“ bietet nicht nur eine mitreißende Story, sondern auch eine Riege an sympathischen Charakteren. Einer davon, die Rapier schwingende Maelle, ist besonders stark. Zu stark, sagen nun die Entwickler von Sandfall Interactive und kündigen prompt Nerfs an.

Schaden kann in Milliardenhöhe gesteigert werden

Über Twitter gab das Studio nun an, dass es eigentlich nicht plante, so früh bereits Änderungen an der Balance vorzunehmen. So kurz nach dem Release von „Clair Obscur: Expedition 33“ wollte man sich eigentlich auf Fehlerkorrekturen konzentrieren.

Allerdings stach nun eine Fähigkeit hervor, die anscheinend doch ein wenig Arbeit bedarf: Maelles Skill Stendhal. „Er war während der gesamten Entwicklung nicht sehr überzeugend, also haben wir ihm in unserem letzten Balance-Durchlauf vor der Veröffentlichung einen großen Schadensschub verpasst – und damit eindeutig übertrieben“, so das Studio auf Twitter. „Nun läuft es darauf hinaus, dass er [der Skill] die meisten anderen Optionen in den Schatten stellt.“

Stein des Anstoßes ist der Late-Game-Skill Stendhal für Maelle. Dieser wird mit dem Schwert Medalum gepaart und der Charakter mit den richtigen Luminas und Buffs versehen. So kann der Schaden der Fähigkeit leicht in die Milliarden gesteigert werden. Dem wollen die Entwickler nun jedoch einen Riegel vorschieben.

Fix wird schon bald verteilt

Wie Sandfall Interactive auf Twitter angab, will man weiterhin, dass die Nutzer in der Lage sind, das Spiel zu „brechen“. „Aber Stendhal hat es ein bisschen zu einfach gemacht.“

PC-Spieler haben nur noch wenig Zeit, den Stendhal-Build von Maelle zu genießen. Eine Anpassung soll in dem ersten Hotfix-Set enthalten sein, der am heutigen Freitag zuerst auf Steam ausgerollt wird. Konsolenspielern bleibt der Build noch ein wenig länger erhalten, denn dort soll der Fix erst zu einem späteren Zeitpunkt verteilt werden.

„Nach der Änderung wird es immer noch eine starke Einzelschlag-Fertigkeit mit großem Synergiepotenzial sein… nur eben mehr im Einklang mit allem anderen“, so das Studio.

Quelle: Twitter, Kotaku, Push Square

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren