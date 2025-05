Clair Obscur Expedition 33: Update 1.2.3 ist da, schwächt Maelle ab und bringt Verbesserungen – Changelog

Im letzten Monat ging ein regelrechter Ruck durch die Gaming-Branche, ausgelöst durch „Clair Obscur: Expedition 33“: Ein JRPG im westlichen Gewandt, entwickelt vom rund 30-köpfigen Indie-Studio Sandfall Interactive, das derzeit zu den bestbewerteten Spielen des Jahres zählt, Rekorde bei den Nutzerbewertungen auf Metacritic und im PS Store aufstellte und sogar Lob vom französischen Präsidenten erhielt.

Vor wenigen Tagen wurde zudem bekannt, dass sich „Clair Obscur: Expedition 33“ mittlerweile über zwei Millionen Mal verkauft hat – trotz Veröffentlichung im Game Pass und vergriffener Disc-Versionen. Und für diese Millionen Spieler steht ab sofort das erste Update mit der Versionsnummer 1.2.3 zum Download bereit, das neben dem angekündigten Nerf für Maelle auch weitere Verbesserungen mit sich bringt.

Balancing-Änderungen, Fehlerbehebungen und mehr

Nachdem Maelle mit der Kombination aus ihrer Fähigkeit Stendhal, dem Schwert Medalum und passenden Luminas und Buffs Schadenswerte im Milliardenbereich erzielen konnte, senkt der neue Patch den Schaden des Skills um 40 Prozent. Dennoch haben die Entwickler bereits versichert, dass Stendhal auch „nach der Änderung eine starke Einzelschlag-Fertigkeit mit großem Synergiepotenzial bleiben wird … nur eben besser ausbalanciert“.

Abgesehen davon bringt das erste Update für „Clair Obscur: Expedition 33“ nach der Veröffentlichung noch weitere Verbesserungen mit sich. Dazu zählen zusätzliche Anpassungen an Waffen und Fertigkeiten, diverse Fehlerbehebungen sowie Korrekturen bestimmter Bereiche auf der Weltkarte, um das Steckenbleiben zu verhindern. Eine vollständige Übersicht aller Änderungen liefern die detaillierten Patchnotes.

Clair Obscur: Expedition 33 – Patch 1.2.3 Changelog:

Steam Deck

Behoben: Hintergründe verschiedener Menüs wurden auf dem Steam Deck nicht korrekt angezeigt.

Xbox Game Pass

PC Game Pass: PS5-Controller sind jetzt kompatibel.

Diverse Ultrawide-Korrekturen

Das Gameplay ist nach einer Zwischensequenz in Ultrawide-Auflösungen nicht mehr vergrößert.

Das Bild des Optionsmenüs wird in Ultrawide-Auflösungen nicht mehr gestreckt.

Die Kampf-UI passt sich nun korrekt an Ultrawide-Auflösungen an.

Das Spiel minimiert sich nicht mehr, wenn Einstellungen in Ultrawide-Auflösung geändert werden.

Zwischensequenzen werden im 32:9-Bildformat nicht mehr mit schwarzen Balken versehen.

Der Titelbildschirm wird nun im Vollbildmodus angezeigt, wenn das Spiel in Ultrawide-Auflösung gestartet wird.

Maus und Tastatur

UI-Button-Aufforderungen im Expeditionsmenü sind nun sichtbar und können vollständig mit der Tastatur ausgelöst werden.

Mausbuttons reagieren nach der ersten Verwendung nicht mehr.

Wenn sich der Mauszeiger auf dem Bildschirm befindet, führt die Verwendung von „WASD“ oder den Richtungspfeilen zur Navigation in der UI oder zum Auslösen anderer Funktionen nicht mehr dazu, dass der Cursor ausgeblendet wird, anstatt die beabsichtigte Aktion auszuführen.

Ein Linksklick mit der Maus hindert den Spieler nicht mehr daran, mit der Tastatur in Menüs zu navigieren.

Die Mauseingabe geht nach dem ersten Sprung-Konterangriff nicht verloren, wenn sie nur einmal gedrückt wird.

Behobene Bereiche der Weltkarte, in denen man steckenbleiben konnte:

Zwischen auf dem Boden verstreuten Laternen in der Nähe des Steinwellenkliff-Portals.

Beim Gehen auf dem Schiffswrack in der Nähe des Level-Eingangs zum Vergessenen Schlachtfeld.

Zwischen Laternen auf dem Boden in der Nähe der Bourgeon-Begegnung neben dem Steinwellenkliff-Level.

Zwischen zwei kleinen Felsen zwischen Spring Meadows und Abbest Cave.

Zwischen Vasen und Korallen beim Springen von Dächern.

Zwischen verschiedenen Felsen.

In Ruinen hinter dem Level-Eingang zum Fliegenden Herrenhaus.

In der Nähe der Brücke zwischen Fliegenden Wassern und Spring Meadows.

In den Felsen auf der Weltkarte, in der Nähe der Fliegenden Wasser.

Neben verhärtetem Land, in der Nähe des Ausgangs zum Gebiet der Fliegenden Wasser.

Behobene Situationen, in denen Esquie speziell steckenblieb (armer Kerl):

Beim Abheben von Farbstoffbrücken, wodurch er durch die Brücke fiel und seine Bewegung eingeschränkt wurde.

Beim Fliegen in die unteren Teile schwebender Strukturen in der Nähe von Visages.

In der Nähe des Level-Eingangs zu den Fliegenden Wassern.

In der Nähe eines riesigen Hammers beim Durchqueren in der Nähe des Level-Eingangs zum Klingen-Friedhof.

Waffen- und Fertigkeitskorrekturen und -anpassungen:

Behoben: Die Attributsskalierung von Flinkheit funktionierte auf hohen Leveln nicht. Die anfängliche Vitalitätsskalierung von A auf C reduziert (erreicht auf maximalem Level weiterhin S). Glücksskalierung ab D hinzugefügt.

Behoben: Die Attributsskalierung von Blizzon funktionierte auf hohen Leveln nicht. Die anfängliche Glücksskalierung von B auf C reduziert (erreicht auf maximalem Level weiterhin S). Verteidigungsskalierung ab D hinzugefügt.

Behoben: Die dritte Lumina von Medalum verdoppelte den gesamten Schaden in der Virtuose-Haltung anstatt nur den Brandschaden.

Stendhal: Schaden um 40% reduziert.

Andere Korrekturen

Die Bossbegegnung in den Steinwellenkliffs kann nun in NG+ abgeschlossen werden.

Man wird nicht mehr durch das Journal-UI-Fenster blockiert, nachdem man das erste Journal in den Spring Meadows geöffnet hat.

Behoben: Man konnte im Freien Zielen beim Erkunden von Leveln aufgrund abgenutzter Trigger nicht schießen.

Lune und Monoco spawnen nicht mehr am selben Ort während des Endes ihrer Level-6-Beziehungsquests, wenn diese abgeschlossen werden, ohne ins Lager zu gehen.

Wenn man im Lager „Ziel merken“ wählt, dann schnell „schlafen gehen“ auswählt und sofort danach „verlassen“ drückt, wird der Bildschirm nicht mehr schwarz.

Man kann die Zwischensequenz „Die Wahrheit entdecken“ in Old Lumière nicht mehr zweimal hintereinander auslösen, wodurch die Gruppe für immer auf Verso und Maelle reduziert wird.

Aktualisierung des Abspanns.

Wie die Entwickler außerdem deutlich gemacht haben, handelt es sich hierbei um den erster einer ganzen Reihe von Patches, die innen kommenden Monaten für „Clair Obscur: Expedition 33“ veröffentlicht werden sollen. „Wir prüfen derzeit zahlreiche Funktionswünsche und Probleme für zukünftige Updates“, heißt es seitens der Entwickler.

Game Director Guillaume Broche hatte ohnehin erst kürzlich klargestellt, dass sich Sandfall Interactive ab sofort auf die Verbesserung des aktuellen Spiels konzentrieren möchte. In diesem Zusammenhang relativierte er auch eine frühere Aussage der leitenden Autorin Jennifer Svedberg-Yen, die Ende April Hoffnungen auf mögliche DLCs für „Clair Obscur: Expedition 33“ geweckt hatte. Aktuell befindet sich jedoch nichts dergleichen in Arbeit oder Planung.

Ob es in Zukunft also mehr in der Welt von „Clair Obscur: Expedition 33“ zu erleben geben wird, bleibt vorerst abzuwarten. Fest steht aber bereits, dass das Rollenspiel den Sprung auf die große Leinwand schaffen wird. So wurde unlängst eine Verfilmung angekündigt, die auch schon erste Fortschritte erzielen konnte. Nachdem ein Produktionsteam gefunden wurde, hat man mit dem Casting für die Besetzung und der Suche nach einem Regisseur begonnen.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren