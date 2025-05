Death Stranding 2: Beeindruckende Landschaften, Wettereffekte und Action im neuen Gameplay

Im Rahmen der aktuellen Vorschauen wurde in dieser Woche auch neues Gameplay zu "Death Stranding 2: On the Beach" veröffentlicht. Dieses ermöglicht einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger, dessen beeindruckende Landschaften und die spielerische Umsetzung.

Dank des gefallenen Preview-Embargos erreichten uns in dieser Woche neue Eindrücke und Details zu „Death Stranding 2: On the Beach“, das Ende Juni für die PS5 erscheint.

Eine Vorschau auf dem offiziellen PlayStation Blog lieferte uns beispielsweise Informationen zu den gebotenen Neuerungen – darunter die rasantere Geschichte und neue spielerische Freiheiten. Darüber hinaus steht ab sofort ein mehr als 15-minütiges Gameplay-Video zur Ansicht bereit.

Dieses bietet Eindrücke von den beeindruckenden Landschaften und ermöglicht einen Blick auf die Auswirkungen verschiedener Wettereffekte. Auch Szenen aus dem Kampfgeschehen sind zu sehen.

Kojima spricht über spielerische Fortschritte

Nachdem das erste „Death Stranding“ mitunter noch als Liefersimulator bezeichnet wurde, soll der Nachfolger spielerisch deutlich mehr zu bieten haben. Darauf wies Hideo Kojima in einem aktuellen Interview hin. Wie Kojima betonte, räumt „Death Stranding 2“ den Spielern sowohl bei der Erkundung der Spielwelt als auch im Kampf mehr Freiheiten ein als der Vorgänger.

„Ihr könnt euch ballernd ins Getümmel stürzen oder gar keine Waffen benutzen. Außerdem haben wir Autos und Motorräder zugänglicher gemacht“, erklärte der kreative Kopf hinter „Death Stranding“.

Ein weiteres Feature, das die Entwickler in „Death Stranding 2“ erweiterten, ist das „Social Strand System“. Dieses lockt im Nachfolger mit mehr Funktionen und ermöglicht es den Spielern beispielsweise, Monobahnen zu errichten. Auch die Likes-Mechanik wurde in diesem Zusammenhang verbessert.

Weitere Aussagen Kojimas zu den spielerischen Neuerungen und Verbesserungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Limitierter Controller im Design des Spiels angekündigt

In dieser Woche kündigte Sony Interactive Entertainment einen DualSense im exklusiven Design von „Death Stranding 2“ an. Wie Sony Interactive Entertainment betonte, wird der Controller lediglich in einer limitierten Auflage angeboten. Vorbestellungen sind ab dem 22. Mai 2025 um 10 Uhr unserer Zeit möglich.

Der limitierte Controller ist pünktlich zum Release von „Death Stranding 2“ am 26. Juni 2025 verfügbar. Wie bereits bekannt, erscheint der Titel in unterschiedlichen Versionen. Beispielsweise in der Standard Edition, die im PlayStation Store 79,99 Euro kostet.

Zudem wartet die digitale Deluxe Edition für 89,99 Euro. Zu den gebotenen Extras gehören ein 48-stündiger Vorabzugriff und zusätzliche Inhalte wie Kampfskelette. Auch eine umfangreiche Collector’s Edition wird geboten.

Diese schlägt mit stattlichen 249,99 Euro zu Buche und bietet die folgenden Inhalte.

Digitaler Download des vollständigen Spiels

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

Sammlerbox

15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen

3″ Dollman-Figur

Kunstkarten

Brief von Hideo Kojima

Zusätzliche Gegenstände im Spiel

