Death Stranding 2: PS5-Highlight in den Startlöchern – Kojimas neuestes Werk erreicht finalen Meilenstein

Mit dem Release von „Death Stranding 2“ steht der PS5 im kommenden Monat ein weiteres Highlight bevor. Die Vorfreude auf das neueste Werk von Hideo Kojima dürfte seit gestern noch einmal deutlich gestiegen sein: Ausgewählte Medienvertreter konnten das kommende Open-World-Abenteuer bereits eine Woche lang selbst spielen, was nun zahlreiche Preview-Berichte, Details und neue Gameplay-Videos zur Folge hatte.

Und der geplanten Veröffentlichung Ende Juni dürfte jetzt auch nichts mehr im Wege stehen. Wie Kojima und sein Studio Kojima Productions jetzt nämlich verkündet haben, wurde ein wichtiger und zugleich auch der finale Meilenstein in der Entwicklung von „Death Stranding 2“ erreicht: der Gold-Status.

Death Stranding 2 hat den Gold-Status erreicht

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieben die Entwickler: „Death Stranding 2: On the Beach hat Gold erreicht. Die Reise beginnt bald – es dauert nicht mehr lange bis zum 26. Juni.“ Dazu wurden auch einige Bilder geteilt, die nicht nur das gesamte Team zeigen, sondern auch Hideo Kojima persönlich, der freudig das Gold Master des Spiels in den Händen hält – fertig zur Vervielfältigung.

Der Gold-Status in der Videospielindustrie bedeutet, dass die Kernentwicklung eines Spiels abgeschlossen ist und die Master-Version fertiggestellt wurde, die im Anschluss als Vorlage für alle weiteren Kopien dient. Das bedeutet aber nicht, dass Kojima und sein Team jetzt nichts mehr zu tun haben. Stattdessen dürften sich die Entwickler weiterhin Optimierungen und Fehlerbehebungen widmen, die dann in Form eines Day-One-Patches ihren Weg ins Spiel finden.

Standard, Deluxe sowie Collector’s Edition und ein limitierter DualSense

Erscheinen wird „Death Stranding 2“ am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Dabei werden Käufer die Wahl zwischen gleich mehreren Versionen haben: Die Standard Edition wird für 79,99 Euro erhältlich sein – sowohl in physischer Form als auch digital im PS Store. Ausschließlich digital verfügbar ist die Deluxe Edition für 89,99 Euro, die neben einigen Extras dank Early Access auch einen 48-stündigen Vorabzugriff ermöglicht.

Noch teurer wird es mit der Collector’s Edition von „Death Stranding 2“, die für 249,99 Euro erworben werden kann. Highlight der Sammlerausgabe ist eine 15 Zoll große Statue des Magellan-Menschen sowie weitere Gegenstände – darunter eine Dollman-Figur, Kunstkarten, ein Brief von Kojima und eine schicke Sammlerbox. Auf ein Steelbox und eine Disc müssen Käufer jedoch verzichten.

Wer „Death Stranding 2“ auf der PS5 besonders authentisch zocken möchte, kann sich außerdem mit einem limitierten DualSense-Controller im „Death Stranding 2“-Design eindecken, der gestern enthüllt wurde. Das Eingabegerät wird passend zum Release des Spiels am 26. Juni 2025 erscheinen und für 84,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen werden am 22. Mai 2025 um 19 Uhr unserer Zeit im PlayStation Direct Store möglich sein.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren