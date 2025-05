Doom The Dark Ages: Lohnt sich die Rückkehr ins Mittelalter? Tests und Wertungen in der Übersicht

Doom The Dark Ages:

Nächste Woche geht es mit „Doom: The Dark Ages“ zurück zu den Anfängen des Doom Slayers. Doch ist die Rückkehr ins Mittelalter nur ein inhaltliches Prequel oder bedeutet sie auch spielerisch einen Schritt zurück? Die ersten Tests und Wertungen liefern die Antwort.

Mit „Doom: The Dark Ages“ steht in der nächsten Woche der dritte Teil seit dem Neustart mit „Doom“ aus dem Jahr 2016 und die Reboot-Trilogie ist damit abgeschlossen – auch wenn Entwickler id Software natürlich auch schon weitere Spiele in Aussicht gestellt hat.

Erzählerisch positioniert sich der neueste Teil als Prequel und enthüllt die Ursprünge des Doom Slayers und seiner Entwicklung zum ikonischen Dämonenjäger. Passend dazu soll auch das Gameplay eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe darstellen und sich im Vergleich zum jüngsten „Doom Eternal“ deutlich bodenständiger anfühlen. Ob dieses Vorhaben gelungen ist, verraten die ersten Tests und Wertungen.

Trotz Veränderungen: The Dark Ages ist immer noch Doom

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen auf Metacritic bereits 47 Reviews zur PS5-Version von „Doom: The Dark Ages“ vor, was in einem Metascore von 84 Punkten mündet. Zum Vergleich: Die PS4-Fassung von „Doom“ kam 2016 auf 85 Punkte, während „Doom Eternal“ auf der PS4 zuletzt einen Metascore von 87 Zählern einfahren konnte.

Den ersten Tests zufolge bietet „Doom: The Dark Ages“ trotz seines geerdeten Gameplays, das auf eine extreme Vertikalität und ständiges Dashing verzichtet und stattdessen mehr auf Strafing setzt, einen brutalen und vor allem befriedigenden Kampf, der sich nach wie vor schnell und aggressiv spielt. Gelobt werden auch die neue Schildmechanik und das Parry-System als gelungene Ergänzung, während die großzügig gestalteten Level zum Erkunden einladen und das vielfältige Waffenarsenal für Abwechslung sorgt. Zudem wird die Erzählung im Vergleich zu früheren Titeln stärker in den Vordergrund gerückt, und auch Grafik und Performance können überzeugen.

Auf der anderen Seite empfinden vor allem Fans von „Doom Eternal“ die reduzierte Geschwindigkeit und Mobilität als negativ. Außerdem erscheint die Parry-Mechanik einigen Testern als zu übermächtig. Die Missionsziele können auf Dauer etwas repetitiv werden, genauso wie die neuen Mech- und Drachen-Sequenzen, die eher als „erträglich“ denn als wirklich spaßig beschrieben werden. Zudem sind einige Tester der Meinung, dass der stärkere Fokus auf die Story vom eigentlichen actionorientierten Gameplay ablenken könnte.

Auch wir haben „Doom: The Dark Ages“ bereits ausgiebig gespielt und präsentieren euch in unserem ausführlichen Testbericht unsere Eindrücke sowie unsere finale Wertung. Zwar benötigten auch wir etwas Eingewöhnungszeit für die neue Gameplay-Formel, doch mit der Zeit steigerte sich der Spielspaß kontinuierlich:

Test-Wertungen zu Doom: The Dark Ages im Überblick

Die Höchstwertung vergibt Hardcore Gamer, die 10 von 10 Punkte verteilen: „Doom: The Dark Ages präsentiert sich als AAA-Gaming in seiner besten Form, gespickt mit riesigen Szenarien und einprägsamen Augenblicken hinter jeder Biegung der atemberaubenden Umgebungen, die das hochglanzpolierte und fesselnde Gameplay perfekt ergänzen. […]“

8 von 10 Punkten und immer noch angetan war auch der Tester von VGC: „Doom: The Dark Ages macht so viel richtig, dass seine größten Fehler auftreten, wenn das Spiel dich von seinem exzellenten Hauptkampf-Loop wegbringt. Während nicht jede neue Ergänzung funktioniert, sind die neuen offenen Zonen des Spiels ein Genuss, und das Arsenal des Doom Slayer macht immer noch unglaublich viel Spaß.“

Etwas weniger begeistert sind die Kollegen von GamesRadar, die 7 von 10 Punkte gezückt haben: „Obwohl Doom: The Dark Ages ein solides Spiel ist, wirken sich die Arten, in denen es sich von vorherigen Titeln unterscheidet, größtenteils negativ aus. Das meiste, was an den Abenteuern des Slayer im Jahr 2025 lobenswert ist, wurde aus älteren Teilen übernommen, während sich neue Features wie der Nahkampf-Fokus und die Mech-Sequenzen wie verpatzte Fehltritte anfühlen, die die Serie zukünftig besser vergessen sollte. […]“

Die bislang niedrigste Wertung mit 6 von 10 Punkten kommt von Dexerto: „Doom: The Dark Ages überzeugt in erster Linie durch sein überragendes Kampfsystem. Die unmittelbare Action zählt zu den besten Momenten der Seriengeschichte. Doch in dem Wunsch, eine erfolgreiche Grundlage zu erweitern, hat id Software die hohen Erwartungen, die sie mit Doom 2016 und Doom Eternal geschaffen haben, letztendlich nicht ganz erfüllt.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

Hardcore Gamer – 100

GamesHub – 100

Loot Level Chill – 95

PlayStation Universe – 95

CD-Action – 90

GAMES.CH – 90

Noisy Pixel – 90

GamingBolt – 90

Game8 – 88

Critical Hits – 85

ComicBook – 80

PushSquare – 80

VGC – 80

VG247 – 80

Videogamer – 80

Siliconera – 80

GamesRadar – 70

TheGamer – 70

Dexerto – 60

Wie immer gilt jedoch nicht zu vergessen, dass innerhalb der nächsten Stunden und Tage noch weitere Reviews zu „Doom: The Dark Ages“ veröffentlicht werden, die den aktuellen Metascore noch in die eine oder andere Richtung verändern können.

Erscheinen wird „Doom: The Dark Ages“ schließlich am 15. Mai 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer sich für die Premium Edition des Shooters entscheidet, kann sich aufgrund des Early-Access-Zugangs bereits ab dem 13. Mai ins Mittelalter stürzen. Für alle Käufer der digitalen Version wurden außerdem auch schon die entsprechenden Preload-Zeiten und Downloadgröße enthüllt.

