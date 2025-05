Doom The Dark Ages: Physische Version trotz Disc mit Download-Zwang? – Gerücht

„Doom: The Dark Ages“ wird in der nächsten Woche erscheinen, doch Gerüchten zufolge könnte die physische Version des Ego-Shooters mit einer unvollständigen Disc daherkommen. Demnach wäre zunächst ein zwingender Download erforderlich, um das Spiel überhaupt starten zu können.

Zuletzt sorgte Nintendo mit den neuen Game-Key-Karten der Switch 2 für Aufsehen: Das Hybridformat enthält im Vergleich zu den herkömmlichen Cartridges nicht mehr das vollständige Spiel, sodass zunächst ein Download erforderlich ist. Das sorgte vor allem bei Spieleschützern für Stirnrunzeln, die diesen Schritt mit Blick auf die Erhaltung von Videospielen als „entmutigend“ bezeichneten.

Doch auch andere Publisher pressen oftmals nicht mehr die gesamte Datenmenge auf die Datenträger. So setzte zuletzt auch die physische Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“ einen Download voraus, da sich mit 20 Gigabyte nur ein Bruchteil der Daten auf der Blu-ray befand. Nun verdichten sich die Hinweise, dass mit dem kommenden „Doom: The Dark Ages“ das nächste Bethesda-Spiel betroffen sein könnte.

Verwirrung um Download-Pflicht für Doom: The Dark Ages

„Doom: The Dark Ages“ wird in der nächsten Woche erscheinen und dementsprechend befinden sich bereits die ersten physischen Versionen im Umlauf. Auf dem Cover des Spiels ist am unteren Rand der Hinweis „Internet erforderlich“ vermerkt, doch aktuell scheinen sich noch widersprüchliche Informationen im Umlauf zu befinden, wie der X-Account von „Does it play?“ in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst herausgestellt hat.

Demnach meldeten erste Spieler, dass sie ohne Internet nicht spielen können, während ein Reddit-Nutzer jedoch behauptet, er könne „Doom: The Dark Ages“ auch offline starten. Bethesda selbst wollte sich bislang nicht zu der Thematik äußern. Endgültige Klarheit sollte wohl innerhalb der nächsten Tage herrschen – oder aber spätesten in der kommenden Woche, wenn der neue Shooter von id Software erscheint.

Diese Situation ist übrigens nicht mit einem Day-One-Patch zu verwechseln: Normalerweise beinhaltet eine Blu-ray das vollständige Spiel, das nach der Installation ohne weitere Downloads direkt spielbar ist. Zuletzt war dies jedoch bei „Indiana Jones und der Große Kreis“ nicht der Fall, und nun könnte sich womöglich auch „Doom: The Dark Ages“ in diese Reihe einfügen.

Erste Tests kommen heute Nachmittag

Währenddessen werden für heute Nachmittag die ersten Tests zu „Doom: The Dark Ages“ erwartet, da das Review-Embargo um 16 Uhr unserer Zeit fallen wird. Dann werden interessierte Spieler erfahren, ob es Entwickler id Software gelungen ist, den Doom Slayer erfolgreich ins Mittelalter zu befördern. Dass das Embargo aber bereits so zeitig vor dem eigentlichen Release endet, gilt oftmals als positives Signal.

Erscheinen wird „Doom: The Dark Ages“ schließlich am 15. Mai 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Käufer der Premium Edition können dank Early Access bereits zwei Tage früher – nämlich ab dem 13. Mai – loslegen. Die Preload-Zeiten und Downloadgrößen für Käufer der digitalen Version wurden ebenfalls schon enthüllt: Demnach wird der rund 84,3 Gigabyte große Download auf der PS5 ab dem 13. Mai für die Standardversion und am 11. Mai für die Premiumfassung möglich sein.

