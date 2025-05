Doom The Dark Ages: Release-Countdown läuft – Mittelalterliches Gemetzel im epischen Launch-Trailer

Doom The Dark Ages:

Um weiter auf den nahenden Release von „Doom: The Dark Ages“ einzustimmen, steht ab sofort ein epischer Launch-Trailer ebereit, der einen intensiven Eindruck der brutalen Action, des düsteren mittelalterlichen Settings und der neuen Gameplay-Mechaniken liefert.

Die Veröffentlichung von „Doom: The Dark Ages“ naht unaufhaltsam, und schon ab kommender Woche können sich Spieler in die mittelalterliche Schlacht stürzen und die Anfänge des Doom Slayers erleben. Zur weiteren Einstimmung auf den Release ist ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer zum Spiel verfügbar.

Und nachdem der vorherige Trailer insbesondere innerhalb der Xbox-Gemeinschaft für Gesprächsstoff gesorgt hatte, weil sich Game Director Hugo Martin in seinen Worten im Video direkt an PS5-Spieler richtete, dürfte der jetzt erschienene Launch-Trailer zu „Doom: The Dark Ages“ jedoch alle Lager zufriedenstellen.

Neuer Launch-Trailer zeigt den Doom Slayer in Aktion

So wartet das bewegte Bildmaterial zum brutalen Ego-Shooter mit einer epischen Inszenierung auf, die actionreiche Gameplay-Szenen gekonnt mit stimmungsvollen Zwischensequenzen vermischt und so einen intensiven Eindruck davon vermittelt, was die Spieler ab der nächsten Woche erwartet.

Unter anderem ist zu sehen, wie der Slayer eine Vielzahl von Waffen nutzt, um sich die dämonischen Kreaturen in der düsteren und mittelalterlichen Landschaft vom Leib zu halten. Dabei geht es natürlich wie gewohnt und für „Doom“ typisch äußerst blutig zur Sache. Auch die neue Schildsäge ist in Aktion zu sehen, genauso wie der Mecha-Drache und der Atlan-Mech, die fast schon Kämpfe im Kaiju-Stil ermöglichen.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Zudem wird der Shooter ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Käufer der Premium Edition, die einige Extras bietet, können dank Early Access bereits ab dem 13. Mai zur Super-Schrotflinte greifen.

Wie fallen die ersten Tests aus?

Ob der mittelalterliche Ausflug des Slayers, der sich als Prequel zu den bisherigen Spielen positioniert, Spaß macht, verraten schon jetzt die ersten Tests und Wertungen zu „Doom: The Dark Ages“, nachdem das Embargo bereits am heutigen Nachmittag gefallen ist. So liegt der Metascore für die PS5-Version aktuell bei 84 Punkten, und es steht fest, dass das neueste Werk von Entwickler id Software trotz einiger Veränderungen die „Doom“-typische Erfahrung bietet.

Im Vergleich zum jüngsten Ableger, dem 2020 veröffentlichten „Doom Eternal“, präsentiert sich das Gameplay in „The Dark Ages“ deutlich bodenständiger: weniger Vertikalität, weniger Dashing, aber dennoch ein aggressiver und brutaler Kampf, der sich vergleichsweise immer noch schnell und befriedigend anfühlt. Eine gelungene Ergänzung stellen zudem die neue Schildmechanik und das Parry-System dar. Wie uns „Doom: The Dark Ages“ gefallen hat, könnt ihr in unserem ausführlichen Testbericht nachlesen.

