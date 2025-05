EA Sports F1 25:  Die besten Fahrer - Ratings und Wertungen in der Übersicht

Im Vorfeld der Veröffentlichung von “F1 25″ hat EA Sports in Kooperation mit der Formel 1 die neuen Fahrerbewertungen vorgestellt. Die Ratings wurden im Rahmen des Großen Preises von Japan 2025 enthüllt und gewähren Einblick in die fahrerischen Leistungen des aktuellen F1-Starterfelds.

Max Verstappen dominiert demnach auch in der virtuellen Welt. Mit Bestwerten in Rennleistung (96) und Tempo (96) steht der Red-Bull-Pilot an der Spitze der Rangliste. Ihm folgt Lando Norris, der ebenfalls durch hohe Werte in den Kategorien Tempo (94) und Rennleistung (89) auffällt.

Charles Leclerc sichert sich Platz drei mit seinem regeltreuen Fahrverhalten von 93 und einer Rennperformance von 95. George Russell belegt mit konstant starken Einzelwertungen Rang vier, direkt gefolgt von Carlos Sainz, der mit einer Racecraft von 96 punktet.

F1 25: Die besten Fahrer mit ihren Ratings in der Übersicht:

Fahrer Team RTG EXP RAC AWA PAC Max Verstappen Red Bull 95 87 96 85 96 Lando Norris McLaren 91 81 89 80 94 Charles Leclerc Ferrari 91 81 95 93 90 George Russell Mercedes 90 81 92 84 90 Carlos Sainz Jr. Williams 90 87 96 88 88 Lewis Hamilton Ferrari 89 98 90 90 87 Fernando Alonso Aston Martin 88 99 90 81 87 Oscar Piastri McLaren 87 72 92 86 87 Pierre Gasly Alpine 86 82 88 79 86 Esteban Ocon Haas 85 81 86 79 85 Nico Hülkenberg Kick Sauber 84 87 86 85 82 Alexander Albon Williams 83 81 82 78 85 Yuki Tsunoda Red Bull 82 77 78 77 85 Liam Lawson RB 80 54 76 75 85 Lance Stroll Aston Martin 78 83 81 78 76 Oliver Bearman Haas 74 52 84 65 73 Gabriel Bortoleto Kick 74 50 76 68 77 Jack Doohan Alpine 73 51 71 67 78 Kimi Antonelli Mercedes 72 50 67 79 76 Isack Hadjar RB 68 51 66 65 72

Wir konnten bereits einen Blick auf das Fahrerfeld werfen:

Bewertungskriterien: So entstehen die Ratings

Die Fahrerbewertungen in “F1 25” beruhen unter anderem auf einer Kombination aus realen Leistungsdaten und der Expertise eines Fachgremiums aus Kommentatoren und Motorsportanalysten. Grundlage der Gesamtbewertung sind fünf Hauptkategorien:

Erfahrung (EXP): Anzahl der Rennen sowie erzielten Platzierungen.

Anzahl der Rennen sowie erzielten Platzierungen. Rennleistung (RAC): Fähigkeit, im Rennen Positionen gutzumachen.

Fähigkeit, im Rennen Positionen gutzumachen. Awareness (AWA): Fahrverhalten unter Regelbedingungen, insbesondere Strafvermeidung.

Fahrverhalten unter Regelbedingungen, insbesondere Strafvermeidung. Tempo (PAC): Rundenzeiten (Rennens und Qualifikation) im Vergleich zu Teamkollegen und Spitzenreitern.

Rundenzeiten (Rennens und Qualifikation) im Vergleich zu Teamkollegen und Spitzenreitern. Gesamtbewertung (RTG): Eine gewichtete Zusammenführung aller Einzelwerte – mit besonderem Fokus auf das Tempo.

Die Bewertungen wirken sich direkt auf die Leistung der KI-gesteuerten Fahrer im Spiel aus und spielen im “Mein Team”-Modus eine zentrale Rolle bei der Teamzusammenstellung. Da die Ratings während der Saison dynamisch angepasst werden, bleibt das Spielerlebnis letztlich eng mit den realen Leistungen der Fahrer verknüpft.

„EA Sports F1 25“ erscheint am 30. Mai 2025 für PS5, PC und Xbox Series X/S. Wie EA und Codemasters Ende März bekannt gaben, wird das Rennspiel zum Start in zwei verschiedenen Ausgaben erhältlich sein. Neben der Standard-Edition für 79,99 Euro bringt EA auch die Iconic-Edition heraus, die für 99,99 Euro zusätzliche Inhalte bietet.

