Mafia The Old Country: Gameplay, Details & mehr – Making-of ermöglicht Blick auf das Spiel

Mafia The Old Country:

Ergänzend zur offiziellen Enthüllung von "Mafia: The Old Country" veröffentlichte Hangar 13 ein Making-of. In diesem spricht das Team ausführlich über die spielerische Umsetzung des Action-Titels und die von den Entwicklern verfolgten Ziele.

Am gestrigen Donnerstagabend enthüllten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 das im Sommer erscheinende „Mafia: The Old Country“ mit einem ersten Gameplay-Trailer.

Darüber hinaus stellten die Verantwortlichen die unterschiedlichen Editionen vor, in denen das Spiel erscheint. Ergänzend dazu präsentierte Hangar 13 ein über sieben Minuten langes Making-of, das ab sofort zur Verfügung steht und einen ausführlichen Blick auf das Spiel ermöglicht.

In dem Video sprechen die Entwickler unter anderem über die Ziele, die sie bei der Arbeit an „Mafia: The Old Country“ verfolgen. Neben ausgewählten Gameplay-Szenen warten es zudem weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Action-Titels.

Eine Geschichte mit spannenden Wendungen

In „Mafia: The Old Country“ verschlägt es die Spieler in das Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Charakter Enzo Favara, dessen persönlicher Werdegang eng mit der sich formierenden Mafia verknüpft ist.

Die Entwickler versprechen nicht nur eine Geschichte voller unerwarteter Wendungen. Bei der Gestaltung der Handlung setzten die Autoren laut Hangar 13 zudem auf eine Kombination aus historischen Fakten und fiktiven Elementen.

Besonders großen Wert legt das Team auf eine authentische Darstellung des alten Siziliens, die sich auch in der Sprachausgabe widerspiegelt. „Die raue Schönheit der zerklüfteten sizilianischen Landschaft ist der krasse Gegensatz zu den finsteren Gassen der Stadt – aber Verrat und Gewalt lauern auch hier an jeder Ecke“, ergänzt Hangar 13.

„Versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit führen rivalisierende Familien und ihre rücksichtslosen Bosse unaufhörliche Revierkämpfe. Vertrauen ist ein rares Gut und Loyalität ein Grund zu töten.“

2K Games setzt auf einen günstigeren Preis

Wie 2K Games im Rahmen der offiziellen Enthüllung bestätigte, entschied sich der Publisher bei „Mafia: The Old Country“ dazu, auf einen niedrigeren Preis zu setzen. Die Standard Edition kostet sowohl in der digitalen als auch der physischen Version 49,99 Euro.

Hinzukommt die digitale Deluxe Edition für 59,99 Euro. Diese umfasst die folgenden Inhalte:

Mafia: The Old Country das Spiel

Soldato-Pack

Padrino-Pack

Gatto Nero-Pack

Soundtrack

Digitales Artbook

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Mafia: The Old Country.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren