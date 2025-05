Mafia The Old Country: „Kein großer Zeitaufwand“ – Entwickler begründen Verzicht auf Open-World

Mafia The Old Country:

Anders als seine Vorgänger wird „Mafia: The Old Country“ keine Open-World bieten und stattdessen ein lineares Erlebnis mit Fokus auf die Geschichte bieten. Das stellte Entwickler Hangar 13 jetzt nochmals klar und lieferte zudem auch eine Begründung für diese Entscheidung.

In einer Zeit, in der Videospiele tendenziell immer größer und zeitaufwendiger werden, gehen Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games mit dem kommenden „Mafia: The Old Country“ einen anderen Weg. Während die Vorgänger stets eine Open-World boten, die vor allem im dritten Teil eine deutlich größere Rolle einnahm, wird für das kommende Mafiosi-Abenteuer darauf verzichtet.

Diese Abkehr zeichnete sich bereits im Dezember ab, als die Entwickler erklärten, dass „Mafia: The Old Country“ nicht im Wettbewerb mit Open-World-Giganten wie „GTA 6“ stehen soll, sondern sich auf lineare Storymissionen und eine „kinoreife Erfahrung“ konzentrieren wird. Nun bestätigten sie nochmals offiziell: „Mafia: The Old Country“ wird keine Open World bieten.

„Diese Spiele sind dafür da, dass ihr sie durchspielt“

Nachdem gestern der erste Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ Premiere feierte und die Entwickler im Anschluss weitere Einblicke in das Spiel gewährten, steht mittlerweile auch ein FAQ auf der offiziellen Webseite bereit. Dort lässt sich folgender Hinweis finden: „Nein. Mafia: The Old Country ist ein lineares, storybasiertes Spiel.“ Weshalb diese Entscheidung getroffen wurde, erläuterte David Ismailer, Präsident von Publisher 2K Games, in einer Pressemitteilung.

„Wir glauben, dass es ein großes Publikum für fesselnde Geschichten gibt, die keinen großen Zeitaufwand erfordern“, erklärte Ismailer. „Wir freuen uns, ein Spiel wie Mafia: The Old Country in unserem Portfolio anbieten zu können und ein lineares, hochentwickeltes Erzählerlebnis zu bieten, das die anderen, hartnäckigeren Spiele, die unsere Spieler ebenfalls lieben und regelmäßiger spielen, problemlos ergänzen kann.“

Diese Ansicht teilen selbstverständlich auch die Entwickler, wie Creative Director Alex Cox kürzlich auf einem Panel zum Spiel auf der PAX East (via TheGamer) bestätigte. Er verriet zudem, dass die Entscheidug, auf eine Open-World zu verzichten, auch durch die Reaktionen auf die Definitive Edition von „Mafia“ gefällt wurde. „Diese Spiele sind dafür da, dass ihr sie durchspielt“, erklärte er. „Wir wollen, dass ihr sie durchspielt.“

Fokus auf lineare Erfahrung und Storytelling

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich der Verzicht auf die Open World auf den Umfang von „Mafia: The Old Country“ auswirken wird. Nachdem gestern auch die verfügbaren Editionen des Spiels enthüllt wurden, zeigten sich viele Spieler vor allem vom Preis überrascht. So wird die Standard Edition für lediglich 49,99 Euro angeboten, während die digitale Deluxe Edition 59,99 Euro kostet – ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich wohl um ein deutlich kompakteres Spielerlebnis handeln könnte.

Dies deutete zuletzt auch Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, an, indem er „Mafia: The Old Country“ als eine „fokussierte, lineare Erfahrung, die erstklassiges Storytelling, authentisches Zeitkolorit und eine verfeinerte Interpretation des bekannten Mafia-Gameplays vereint“, beschrieb.

„Mafia: The Old Country“ positioniert sich als Prequel in der Reihe und versetzt die Spieler im Sizilien der frühen 1900er Jahre in die Rolle von Enzo Favara, der sich der Verbrecherfamilie von Don Torrisis anschließt. Die Geschichte thematisiert schließlich seinen Aufstieg innerhalb der Mafia. Ab dem 8. August 2025 wird „Mafia: The Old Country“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

