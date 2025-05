MotorStorm: Feiert das PS3-Rennspiel ein Comeback? Stellenangebot weckt Hoffnung

Das von Evolution Studios entwickelte Offroad-Rennspiel „MotorStorm“ avancierte 2006 zu einem der erfolgreichsten Launch-Titel für Sonys PlayStation 3 und verkaufte sich weltweit über drei Millionen Mal. Kritiker wie Spieler lobten den Arcade-Racer für seine actionreichen Rennen, die vielfältigen Fahrzeuge und die für damalige Verhältnisse beeindruckende Grafik.

2008 folgte mit „MotorStorm: Pacific Rift“ ein Nachfolger, der das Rennspektakel auf eine tropische Vulkaninsel verlagerte. 2009 ging es mit „MotorStorm: Arctic Edge“ nach Alaska, während das 2011 veröffentlichte „MotorStorm: Apocalypse“ in einer von Erdbeben heimgesuchten Stadt spielte. Den vorläufigen Schlusspunkt der Reihe setzte 2012 das Spin-off „MotorStorm: RC“. Seitdem ruht das Franchise, doch möglicherweise bahnt sich ein Comeback an.

AAA-Arcade-Rennspiel in der Entwicklung

Ein Hinweis darauf, dass Sony möglicherweise eine Wiederbelebung der „MotorStorm“-Reihe in Erwägung zieht, ist ein Stellenangebot des niederländischen Studios Stellar Entertainment. Dieses wurde von einem Mitarbeiter von Sonys Support-Studio PlayStation XDEV geteilt (via GameRant). Darüber hinaus gibt Stellar Entertainment, die zuletzt an „Horizon: Zero Dawn Remastered“ mitwirkten, auf ihrer Webseite an, aktuell ein AAA-Arcade-Rennspiel mit der Unreal Engine 5 zu entwickeln.

Aus diesem Grund wird nun von einigen PlayStation-Fans darüber spekuliert, ob es sich bei dem besagten Titel nicht um ein neues „MotorStorm“ handeln könnte. Genährt wird die Hoffnung zudem von den jüngsten Aussagen von Sonys Hermen Hulst. Im Dezember des vergangenen Jahres betonte der Kopf der PlayStation Studios, dass man Interesse daran habe, klassische Marken der PlayStation-Geschichte wieder aufleben zu lassen. Und dazu würde zweifelsfrei auch „MotorStorm“ zählen.

Ursprüngliches Entwicklerstudio bereits geschlossen

Bis eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung erfolgt, sollten diese Gerüchte jedoch mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Berichte über eine Rückkehr der Reihe gab es in der Vergangenheit immer wieder – zuletzt äußerte sich der ehemalige Game Director des Spiels im November 2020 zu einem möglichen neuen „MotorStorm“. Er stellte klar, dass die Marke Sony gehört und jederzeit wiederbelebt werden könnte, ihm selbst aber kein entsprechendes Projekt bekannt sei.

Die einst für „MotorStorm“ verantwortlichen Evolution Studios wurden hingegen im März 2016 geschlossen, nachdem sie 2014 noch „Driveclub“ für die PS4 veröffentlicht hatten. Das Rennspiel konnte damals vor allem mit seiner realistischen Grafik punkten, fiel aber hinsichtlich Fahrphysik und Gegner-KI im Vergleich zur Konkurrenz merklich ab, was sich auch in den Bewertungen widerspiegelte.

Ähnlich wie bei „MotorStorm“ hofft ein Teil der Fans aber auch auf ein Comeback von „Driveclub“ – idealerweise als Open-World-Rennspiel, um mit Microsofts „Forza Horizon“-Reihe zu konkurrieren.

