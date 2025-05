Onimusha 2 Samurai’s Destiny: Trailer zum Remaster des PS2-Klassikers stellt die neuen Features vor

Mit „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ wird in diesem Monat eine Remaster-Version von Capcoms Kult-Klassiker aus dem Jahr 2002 erscheinen. Über welche neuen Features sich die Spieler freuen können, zeigt jetzt ein brandneuer Trailer.

Für die Game Awards 2024 hatte Capcom eine unerwartete Ankündigung im Gepäck: „Onimusha: Way of the Sword“ markiert die Rückkehr der gefeierten Actionspielreihe, deren letzter Hauptableger im Jahr 2006 für die PlayStation 2 auf den Markt kam. Allerdings müssen sich Fans noch bis zum nächsten Jahr gedulden, bis das neue Spiel erscheint.

Bereits in diesem Jahr bietet Capcom den Spielern jedoch die Chance, einen der beliebten Vorgänger in verbesserter Optik nachzuholen. Anfang Februar enthüllte der Publisher „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“, ein Remaster des PS2-Titels aus dem Jahr 2002, das mit einigen neuen Features aufwartet. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer gibt nun einen Einblick in die Neuerungen.

Neue Schwierigkeitsgrade, Minispiele und mehr

Typisch für ein Remaster bietet auch „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ eine verbesserte Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen für moderne Spieleransprüche. Dazu gehören eine überarbeitete Steuerung und eine Auto-Save-Funktion. Zudem wurden verschiedene Schwierigkeitsgrade integriert, um ein breites Publikum anzusprechen – von einem einfachen Modus bis hin zum knallharten „Hölle“-Modus, der selbst die Entwickler vor Herausforderungen stellt.

Das Remaster von „Onimusha 2“ wartet darüber hinaus mit drei verschiedenen Minispielen auf, die von Anfang an zugänglich sind und für spielerische Auflockerung sorgen sollen: „The Man in Black“, „Team Oni“ und „Puzzle Phantom Realm“. Mit an Bord sind außerdem neue kosmetische Objekte sowie eine Galerie, in der über 100 Konzeptzeichnungen des Charakterdesigners Keita Amemiya betrachtet werden können. Ein integrierter Musikplayer erlaubt es zudem, die 43 Musikstücke des Soundtracks zu genießen.

Vorbestellung im PS Store bereits möglich

Erscheinen wird „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ bereits am 23. Mai 2025, während die Veröffentlichung für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erfolgen wird. Allerdings kann das Action-Adventure dank Abwärtskompatibilität aber natürlich auch auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Eine Vorbestellung der PS4-Version ist für 29,99 Euro bereits im PS Store möglich. Zudem erhalten Vorbesteller Zugriff auf das „Onimusha 2: Orchestra Album Selection“-Paket, das fünf ausgewählte Titel aus dem „Onimusha 2 Orchestra Album“ von Taro Iwashiro enthält. Außerdem wartet ein Gegenstandspaket im Spiel mit folgenden Items:

– 3x Kräuter

– 2x Medizin

– 1x Geheime Medizin

– 2x Spezielle magische Flüssigkeit

– 1x Perfekte Medizin

– 1x Talisman

– 10.000 Rote Seelen

Bereits im vergangenen Monat hatten wir die Gelegenheit, „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ genauer unter die Lupe zu nehmen und anzuspielen: In unserem Angespielt-Bericht erfahrt ihr, ob das Samurai-Abenteuer dank der technischen Überarbeitung auch heute noch fesselt. Soviel vorab: Fans des Originals werden definitiv auf ihre Kosten kommen.

