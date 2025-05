PS5 & PS4:  Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche gab es gleich zwei Enthüllungen kommender Titel. Zum einen stellten 2K Games und Hangar 13 das schon im August erscheinende „Mafia: The Old Country“ mit einem ersten Gameplay-Trailer vor.

Dazu gab es weitere Details zu der Story, der spielerischen Umsetzung sowie den Charakteren des Action-Spiels. Laut den Entwicklern von Hangar 13 soll „Mafia: The Old Country“ besonders authentisch daherkommen, was sich auch auf die Sprachausgabe des Games auswirken soll. Bei der Preisgestaltung gibt es erfreuliche Nachrichten, denn 2K Games setzt bei der Standardversion des Spiels auf einen niedrigeren Preis von 49,99 Euro.

Zum anderen ist das Preview-Embargo von „Death Stranding 2: On the Beach“ gefallen, was uns wiederum einige neue Einblicke in das am 26. Juni 2025 erscheinende Spiel gewährte. Wie der verantwortliche Entwickler Hideo Kojima erklärte, sollen die Nutzer in dem Nachfolger des 2019 erschienenen „Death Stranding“ mehr Freiheiten im Kampf und bei der Erkundung erhalten.

Auch soll spielerisch mehr geboten werden. Immerhin wurde der Erstling oftmals als „DHL-Simulator“ bezeichnet. Neben neuen Features kommen auch einige Optionen aus dem ersten Teil zurück, die in „Death Stranding 2: On the Beach“ jedoch einige Verbesserungen erfahren haben sollen.

Welche Spiele in dieser Woche erschienen sind, haben wir wie immer in unserer Liste der Neuerscheinungen zusammengefasst. Zu den Highlights gehören dieser Tage etwa die Standardversion von „Age of Empires 2: Definitive Edition“, „Revenge of the Savage Planet“ sowie das knuddelige „Little Kitty, Big City“.

Auch der PlayStation Store hat am Wochenende etwas für euch zu bieten. Unter dem Motto „Erstklassige Rabatte“ gibt es mehr als 2.600 Angebote mit Preisnachlässen von bis zu 90 Prozent. Unter anderem wurden Titel wie „Dragon’s Dogma 2“, „Persona 5 Royal“ oder auch der „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ im Preis gesenkt. Weitere Angebote gibt es im Store auf der Konsole oder im Web.

Was hat euch in dieser Woche beschäftigt und welche Titel spielt ihr gerade? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit euren Empfehlungen!

