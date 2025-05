PS5 & PS4: Wochenend-Sale gestartet – 250 Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Im Rahmen eines neuen Sales bietet Sony im PlayStation-Store mehr als 250 Spiele, Editionen und Erweiterungen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Während das Unternehmen den Sale mit Preisnachlässen von bis zu 75 Prozent bewirbt, gehen die Rabatte sogar bis in den 90er-Bereich.

Zu den häufig wiederkehrenden Angeboten gehört „Red Dead Redemption 2“. Das Open-World-Epos von Rockstar Games wurde um 75 Prozent reduziert und ist nun für 14,99 Euro erhältlich. Immerhin lässt „GTA 6“, ebenfalls aus dem Hause Rockstar Games, noch mehr als ein Jahr warten.

Auch für Fans von Story-getriebenen Abenteuern ist einiges dabei: „The Quarry“ wurde auf 9,74 Euro gesenkt. 87 Prozent günstiger ist der Zugang zum interaktiven Horror-Thriller demnach.

Hochprozentige Rabatte auf bekannte Spiele

Das im vergangenen Jahr veröffentlichte „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ ist ebenfalls im Angebot. Das klassische JRPG kostet jetzt 19,99 Euro, was einem Preisnachlass von 70 Prozent entspricht. 80 Prozent Rabatt gibt es auf „Deathloop“. Am Ende zahlen Interessenten 13,99 Euro.

Strategiefans erhalten mit der „Planet Zoo: Ultimate Edition“ für 71,99 Euro (40 Prozent günstiger) ein umfassendes Management-Spiel mit allen Erweiterungen. Wer lieber auf Motorsport setzt, bekommt „F1 Manager 2024“ für 13,99 Euro – ebenfalls um 60 Prozent reduziert.

Für Freunde von Mystery- und Horrorspielen könnte „Ghostwire: Tokyo“ interessant sein. Der Titel wurde um 75 Prozent reduziert und kostet derzeit nur 17,49 Euro. Der Metroidvania-Titel „The Knight Witch“ fällt mit 4,99 Euro (minus 75 Prozent) ebenfalls unter die besonders günstigen Angebote.

Auch Klassiker wurden im Preis gesenkt: Die „Mafia: Definitive Edition“ ist für 5,99 Euro erhältlich, ein Preisnachlass von 85 Prozent und eine gute Gelegenheit, sich auf „Mafia The Old Country“ vorzubereiten. Der inzwischen vierte Teil bekam in dieser Woche einen Termin.

Weitere ausgesuchte Spiele aus dem neusten Wochenend-Sale im PlayStation-Store:

A Plague Tale Innocence : 11,99 Euro (-70%)

: 11,99 Euro (-70%) A Plague Tale Requiem : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Arizona Sunshine 2 : 25,99 Euro (-45%)

: 25,99 Euro (-45%) Assetto Corsa : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Back 4 Blood Standard Edition : 6,99 Euro (-90%)

: 6,99 Euro (-90%) Back 4 Blood Ultimate Edition : 10,99 Euro (-90%)

: 10,99 Euro (-90%) Banishers Ghosts of New Eden : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Bioshock The Collection : 9,99 Euro (-80%)

: 9,99 Euro (-80%) Borderlands 3 : 6,99 Euro (-90%)

: 6,99 Euro (-90%) Bulletstorm Full Clip Edition : 3,99 Euro (-90%)

: 3,99 Euro (-90%) Dead Space : 19,99 Euro (-75%)

: 19,99 Euro (-75%) Dishonored 2 : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Doom 64 : 1,99 Euro (-60%)

: 1,99 Euro (-60%) Doom Eternal Standard Edition : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Duke Nukem 3D 20Th Anniversary World Tour : 1,99 Euro (-90%)

: 1,99 Euro (-90%) Ghostrunner 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Grand Theft Auto V (PlayStation 5) : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) L A Noire : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Lego Batman 3 Jenseits Von Gotham : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Lego Harry Potter Collection : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Lies of P : 35,99 Euro (-40%)

: 35,99 Euro (-40%) Mafia Definitive Edition : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Mortal Kombat 1 : 16,49 Euro (-67%)

: 16,49 Euro (-67%) Nobody Wants To Die : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Risk of Rain : 2,49 Euro (-75%)

: 2,49 Euro (-75%) Sea of Thieves : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Sid Meier’s Civilization 7 : 5,99 Euro (-80%)

: 5,99 Euro (-80%) System Shock : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) The 7Th Guest VR : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) The Evil Within 2 : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) The Witcher 3 Wild Hunt : 5,99 Euro (-80%)

: 5,99 Euro (-80%) Undisputed: 44,99 Euro (-25%)

Die komplette Liste umfasst mehr als 250 Angebote. Sie ist auf der Konsole sowie im Web-Shop von PlayStation einsehbar. Der Sale endet bereits am 13. Mai 2025 um 00:59 Uhr.

Übrigens ging schon am Mittwoch ein umfangreicher PSN-Sale an den Start. Hier haben preisbewusste Spieler etwas mehr Zeit:

Falls zunächst kein Spielekauf geplant ist: Für alle Abonnenten von PlayStation Plus stehen seit Kurzem neue Spiele bereit. Im Mai wurden drei weitere Essentials-Titel freigeschaltet. Die Neuzugänge für Extra und Premium stehen ebenfalls vor ihrer Enthüllung. Sie erfolgt am kommenden Mittwoch.

