PS5-Update: Widget für Fortschrittsdaten – Spieler von neuer Funktion überrascht

Sony kann die PS5 regelmäßig mit neuen Funktionen erweitern, ohne ein großes System-Update ausrollen zu müssen. Diese Möglichkeit wurde bereits im vergangenen Januar beschrieben. Ein solches neues Feature scheint derzeit die ersten Spieler zu erreichen.

Es bietet Nutzern einen zentralen Überblick über verschiedene Spieldaten und erweitert damit die Benutzeroberfläche um eine Analyseebene, wie PlayStation Lifestyle berichtet.

Neue Funktion im Welcome Hub: Spielerstatistiken auf einen Blick

Mit dem aktuellen Update, über das ein überraschter PS5-Spieler auf Reddit berichtet, testet Sony offenbar ein PS5-Widget, das auf einer Karte im Welcome Hub Informationen zu den zuletzt gespielten Titeln anzeigt. Diese Datenvisualisierung umfasst laut beigefügtem Screenshot:

Spielfortschritt in Prozent

Anzahl der Spielsitzungen

Spielzeit

Trophäenstatistiken inkl. der seltensten erreichten Trophäe

Zahl der aufgenommenen Screenshots

Freunde, die denselben Titel spielen

Es scheint demnach, dass Sony mit einem neuen Funktions-Update zugunsten einer besseren Übersicht verschiedene Statistiken der PS5-Spieler bündelt, die bislang auf unterschiedliche Bereiche der Benutzeroberfläche verteilt waren. Die Zuverlässigkeit der Zeitangaben ist noch unklar.

Sony schafft offenbar mehr Übersicht. (Bildquelle: MFTLrage/Reddit)

Der Reddit-User berichtet weiter, dass es sich um eine Beta-Version handelt. Dass viele andere Spieler ein solches Widget nicht entdecken können, spricht für eine kleinere Testphase. Manuell angestoßen werden kann das PS5-Mini-Update wohl nicht: „Ich meine, es war vorher nicht da. Aber ich war ein paar Stunden weg und als ich zurückkam und zum Startbildschirm ging“, so der weitere Wortlaut.

Hinter dem schnellen Rollout steht eine strategische Umstellung bei Sonys Update-Politik: Seit der PS5-Generation hat sich der Rhythmus systemrelevanter Aktualisierungen verändert. Funktionen können unabhängig von umfassenden Firmware-Releases veröffentlicht werden.

Cory Gasaway, Vice President of Product, Game and Player Experiences bei Sony Interactive Entertainment, hatte bereits Anfang 2025 in einem Interview erklärt, dass zentrale UI-Bereiche wie der Welcome Hub entkoppelt von der Systemsoftware entwickelt werden können. Dadurch sei es möglich, neue Funktionen schneller zu testen und schrittweise einzuführen – ohne das Risiko größerer Systeminstabilitäten.

„Wir waren in der Lage, diesen [Welcome Hub] sehr schnell in einer Art zu entwickeln, in der wir kleine Versionen an die Öffentlichkeit bringen, daraus lernen und Anpassungen vornehmen konnten“, so Gasaway im Gespräch mit Gamefile.

Ob und wann das Widget offiziell für alle PS5-Nutzer bereitgestellt wird, ist nicht bekannt. Die bisherigen Rückmeldungen aus der Community fallen jedoch überwiegend positiv aus – insbesondere in Bezug auf die neue Übersichtlichkeit.

