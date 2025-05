PS6: Sonys Next-Gen-Konsole mit üppigem RAM-Upgrade? Digital Foundry gibt Prognose ab

Die PS6 könnte im Vergleich zur aktuellen Konsole über deutlich mehr Arbeitsspeicher verfügen, was insbesondere im Hinblick auf Machine-Learning-Funktionen wie PSSR oder ähnliche Upscaling-Technologien erforderlich wäre. Diese Einschätzung teilten nun die Technikexperten von Digital Foundry mit.

Hinter den Kulissen werkelt Sony bereits fleißig an der PS6, die bislang allerdings noch nicht angekündigt wurde. Dennoch tauchten in der Vergangenheit bereits vereinzelte Berichte und Gerüchte auf, die ein mögliches Bild der kommenden Next-Gen-Konsole zeichnen.

Demnach setzt Sony seine Partnerschaft mit AMD fort und wird auch den PS5-Nachfolger mit modernsten Technologien des Chipherstellers ausstatten. Zudem hatte das japanische Unternehmen bereits selbst kommuniziert, weiterhin auf spürbare Generationssprünge zu setzen. Nun spekulieren die Technikexperten von Digital Foundry, dass insbesondere der Arbeitsspeicher der PS6 ein signifikantes Upgrade erfahren könnte.

Mindestens 24 Gigabyte RAM für Sonys Next-Gen-Konsole?

Die Annahme basiert auf den sogenannten Machine-Learning-Funktionen. Hierzu gehören unter anderem Upscaling-Technologien wie Sonys bereits auf der PS5 Pro genutztes PSSR, ebenso wie Nvidias bekannte DLSS-Technologie oder AMDs neues, KI-gestütztes FSR 4. Ein hoher Arbeitsspeicher ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für diese Funktionen.

Daher glaubt Alex Batalia von Digital Foundry, dass die PS6 mit mindestens 24 Gigabyte RAM ausgestattet sein wird. „Ich gehe davon aus, dass die nächste PlayStation, um ihre ML-Funktionen nutzen zu können, mehr RAM benötigen wird als bisher. Meine aktuelle Vermutung liegt bei etwa 24 Gigabyte für eine PS6“, erklärte er in der neuesten Ausgabe von DF Direct Weekly.

Zum Vergleich: Die PS5 verfügt insgesamt über 16 Gigabyte RAM, die zwischen dem System und dem Grafikprozessor geteilt werden. Schätzungsweise beanspruchen Betriebssystem und andere Aufgaben 2 bis 4 Gigabyte, während die restlichen 12 für die GPU und die Grafikdarstellung verwendet werden. Sollte die PS6 also tatsächlich über mindestens 24 GB RAM verfügen, wäre das eine deutliche Verbesserung.

Launch der PS6 wohl nicht vor 2027

Bis konkrete Details zur PS6 verfügbar sind, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Ein Release vor dem Jahr 2027 ist kaum zu erwarten. Im Januar gab es Meldungen, dass das SoC-Design (System-on-a-Chip) der PS6 bereits finalisiert sei, was einen möglichen Marktstart im Jahr 2027 untermauert. Demgegenüber sprach sich der frühere PlayStation-Manager Shuhei Yoshida zuletzt für eine Veröffentlichung im Jahr 2028 aus, da die aktuelle Generation seiner Meinung nach durch die Coronavirus-Pandemie einen „verlangsamten“ Verlauf hatte.

Weiterhin wird berichtet, dass Sony neben der PS6 auch an einem neuen Handheld arbeitet, dessen Markteinführung zeitgleich mit der Next-Gen-Konsole erfolgen könnte. Dieses Gerät soll in Bezug auf die Hardwareleistung zwar merklich hinter der PS6 und angeblich sogar hinter der PS5 liegen, aber dennoch PS5-Titel nativ wiedergeben können, um so ein mobiles Spielen zu ermöglichen.

