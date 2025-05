Return to Silent Hill: Vertrautes für Fans von Silent Hill 2 – Details zur Verfilmung

„Return to Silent Hill" basiert auf „Silent Hill 2" und soll in diesem Jahr in die Kinos kommen. Regisseur Christophe Gans übernahm die kreative Leitung. Versprochen wird eine atmosphärisch dichte, werkgetreue Adaption des Horror-Klassikers.

Ein Mann kehrt zurück in eine Stadt, die er zu kennen glaubt – und findet sich in einem Albtraum wieder. So beginnt die Geschichte von „Return to Silent Hill“, dem dritten Kinofilm zur Videospielreihe, über den weitere Details vorliegen.

Sie entstammen der Ankündigung, dass die US-Rechte an „Return to Silent Hill“ bei Cineverse liegen. Der Verleiher verspricht einen „breiten Kinostart in Amerika“ und bestätigt, dass es sich bei der Verfilmung um eine „getreue Adaption“ der Geschichte von „Silent Hill 2“ handelt.

Phänomenale Arbeit geleistet

Die Filmhandlung orientiert sich demnach eng an der Vorlage aus dem Jahr 2001 sowie am 2024 erschienenen Remake von Bloober Team. Im Mittelpunkt steht James Sunderland (gespielt von Jeremy Irvine), der nach dem Tod seiner Frau einen rätselhaften Brief von ihr erhält. Er reist in die verlassene Stadt Silent Hill, um sie zu finden – und wird dort mit übernatürlichen Phänomenen und bedrohlichen Kreaturen konfrontiert.

„Während James verzweifelt nach Mary sucht, begegnet er furchterregenden Kreaturen und beginnt, das Geheimnis um das Schicksal der Stadt zu lüften. Doch je tiefer er in die Dunkelheit hinabsteigt, desto mehr Geheimnisse stoßen auf eine schreckliche Wahrheit, und James kämpft darum, lange genug durchzuhalten, um seine einzig wahre Liebe zu retten“, lautet die Beschreibung.

Cineverse beschreibt „Return to Silent Hill“ letztlich als Reise „in eine einst bekannte Stadt, die von einem unbekannten Übel verändert wurde“. Zuschauer treffen auf ein „düsteres Mysterium voller furchterregender Gestalten, sowohl bekannter als auch neuer“.

Auch die verschmutzen Toiletten werden in Szene gesetzt.

Regisseur Christophe Gans, der bereits 2006 den ersten „Silent Hill“-Film inszenierte, übernahm die Regie und betonte: „Return to Silent Hill ist eine Adaption, die aus tiefem Respekt für ein wahres Meisterwerk von einem Spiel entstanden ist: Konamis legendäres Silent Hill 2. Ich hoffe, die Fans werden das Erlebnis, das dieser neue Film bietet, genießen und davon erfüllt sein.“

Brandon Hill, Executive Director of Acquisitions bei Cineverse, meldete sich ebenfalls zu Wort: „Silent Hill ist eines der besten Videospiel-Franchises überhaupt. Und Christophe Gans hat mit Return to Silent Hill erneut phänomenale Arbeit geleistet, indem er die Atmosphäre der Spiele eingefangen hat.“

Rückblick auf die bisherigen Filme der Reihe

„Return to Silent Hill“ ist der dritte Versuch, das Spieluniversum filmisch umzusetzen. Der erste Film aus dem Jahr 2006 orientierte sich lose am ersten Spiel und wurde gemischt aufgenommen. Der zweite Teil „Silent Hill: Revelation“ (2012) basierte auf dem dritten Spiel der Serie, konnte jedoch weder Kritiker noch Publikum überzeugen.

Ein zentrales Element, das viele Fans erwartet haben, wurde zwischenzeitlich bestätigt: Pyramid Head wird in „Return to Silent Hill“ auftreten. Einen ersten Blick auf die ikonische Kreatur zeigte das Produktionsteam im Mai 2024. Wann genau „Return to Silent Hill“ in den Kinos starten soll, ist nach wie vor unklar.

Konami hatte zuletzt das Remake von „Silent Hill 2“ veröffentlicht, das laut eigener Angabe bis Januar 2025 mehr als zwei Millionen Mal verkauft wurde. Insgesamt belaufen sich die Verkaufszahlen der Spielereihe mittlerweile auf über 11,5 Millionen Einheiten.

