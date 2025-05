Stalker Legends of the Zone Trilogy: Hat das Warten auf die PS5-Version endlich ein Ende?

Stalker Legends of the Zone Trilogy:

Bislang ist die "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" lediglich für PS4 und Xbox One erhältlich. Doch wann werden endlich Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S versorgt? Eine Altersfreigabe liefert einen Hinweis.

Mit der „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ genannten Sammlung fanden überarbeitete Versionen von gleich drei „Stalker“-Abenteuern den Weg auf die Konsolen.

Für Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S war der Release der Sammlung allerdings mit einem Haken verbunden: Bislang erschien die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ nämlich lediglich für PS4 beziehungsweise Xbox One und musste über die Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsolen gespielt werden.

Native Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Nachdem es in den vergangenen Monaten sehr still um diese Versionen wurde, könnte der Release nun endlich bevorstehen.

Gratis-Upgrade für Besitzer der Collection?

Darauf deutet zumindest eine Altersfreigabe aus Taiwan hin. In der Vergangenheit folgte die Ankündigung oder Veröffentlichung häufig kurz nach der Einstufung in Taiwan. Da das Rating Board kürzlich die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ für PS5 und Xbox Series X/S mit einer Altersfreigabe versah, scheint der Release der nativen Fassungen unmittelbar bevorzustehen.

Eine offizielle Stellungnahme seitens der Entwickler von GSC Game World steht allerdings noch aus. Daher ist unklar, wann mit dem Release für die aktuellen Konsolen zu rechnen ist.

Offen ist zudem, wie GSC Game World die technischen Upgrades für die aktuellen Konsolen umsetzen wird. Vermutlich können Käufer der PS4- und Xbox One-Versionen die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ kostenlos auf die jeweilige Current-Gen-Fassung upgraden.

Sobald GSC Game World Klarheit schafft, erfahrt ihr es bei uns.

Welche Titel sind in der Sammlung enthalten?

Die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ erschien im März 2024 für PS4 und Xbox One. Enthalten sind die drei „Stalker“-Klassiker „Shadow of Chernobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Pripyat“ (2009). Im Rahmen der Neuveröffentlichung erhielten die ersten drei „Stalker“-Ableger diverse Verbesserungen, darunter eine überarbeitete Grafik und eine modernisierte Steuerung.

Wie die ersten Eindrücke aus der Community nach dem Launch zeigten, hat die Performance auf der PS4 und der Xbox One jedoch mit Schwankungen zu kämpfen. Upgrades für die PS5 und die Xbox Series X/S könnten hier Abhilfe schaffen.

Die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ ist für 39,99 Euro erhältlich. Alternativ können die enthaltenen Titel einzeln für jeweils 19,99 Euro erworben werden.

