Switch 2: Könnten die Zölle zu Preiserhöhungen führen? Nun äußert sich auch Nintendo

In den vergangenen Wochen wiesen mehrere Analysten darauf hin, dass die Zollpolitik der US-Regierung in den USA zu steigenden Konsolenpreisen führen könnte. Auf einer Investorenkonferenz äußerte sich nun auch Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa zu diesem Thema.

Aufgrund der Zollpolitik der US-Regierung und der unsicheren Lage an den Märkten entschied sich Nintendo im vergangenen Monat dazu, die Vorbestellungen der Switch 2 in den USA kurzfristig zu verschieben.

Zur Freude der US-Spieler bewahrheiteten sich die Befürchtungen über eine Preiserhöhung zum Launch jedoch nicht. Stattdessen kündigte Nintendo in einem offiziellen Statement an, die Switch 2 in den USA zum Preis von 449,99 US-Dollar beziehungsweise im Bundle mit „Mario Kart World“ für 499,99 US-Dollar zu veröffentlichen. Lediglich das Zubehör wird in den USA je nach Produkt um fünf bis zehn US-Dollar teurer.

Nachdem Analysten befürchteten, dass dies nicht das Ende der Preisanpassungen sein könnte, äußerte sich Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, im Rahmen einer Investorenkonferenz zu diesem Thema und betonte, dass die Preise der Switch 2 nicht in Stein gemeißelt sind.

Nintendos Präsident über mögliche Preiserhöhungen

Stattdessen hält sich Nintendo die Möglichkeit offen, mit einer Preiserhöhung der Switch 2 auf die US-Zollpolitik und deren Auswirkungen zu reagieren. Zunächst liegt der Fokus des Unternehmens jedoch darauf, zum Launch der Switch 2 möglichst viele Konsolen zur Verfügung zu stellen, um eine große installierte Hardware-Basis aufzubauen.

„Die schnelle Verbreitung der Switch 2-Hardware hat derzeit oberste Priorität“, sagte Furukawa. „Sollten sich die Annahmen bezüglich der Zölle deutlich ändern, möchten wir Preisanpassungen prüfen und diese unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren umsetzen.“

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen veröffentlichte Nintendo erste Absatzprognosen für die Switch 2. Demnach plant das Unternehmen, im ersten Jahr nach der Markteinführung 15 Millionen Einheiten der Konsole auszuliefern beziehungsweise zu verkaufen.

Zudem kündigte Nintendo an, in diesem Zeitraum mit 45 Millionen verkauften Spielen zu rechnen. Zu den potenziellen Highlights des ersten Jahres gehören „Mario Kart World“, „Donkey Kong Bananza“ und „Metroid Prime 4“.

Experten rechnen mit steigenden Konsolenpreisen in den USA

Laut diverser Analysten lassen sich Preiserhöhungen aufgrund der US-Zollpolitik nicht verhindern.

Einer aktuellen Studie der Consumer Technology Association (kurz: CTA) zufolge könnten die Preise der Konsolen in den USA im schlimmsten Fall um bis zu 70 Prozent ansteigen.

Diese Entwicklung führen die Experten auf die drohenden hohen Einfuhrzölle für Länder zurück, die Bauteile oder ganze Konsolen herstellen und in die USA liefern. Neben Konsolen könnten auch die Preise für Smartphones (um 31 Prozent) sowie Laptops und Tablets (um 34 Prozent) in den USA deutlich steigen.

Im schlimmsten Fall würde sich der Kaufkraftverlust der US-Kunden auf knapp 132 Milliarden US-Dollar belaufen.

