The Witcher 3 trifft Dead by Daylight: Kooperation erweitert das Horror-Universum

The Witcher 3 trifft Dead by Daylight:

“Dead by Daylight” erhält Zuwachs aus einem völlig anderen Genre: Eine Kooperation zwischen Behaviour Interactive und CD Projekt Red macht eine Kollektion kosmetischer Inhalte, die direkt von “The Witcher 3: Wild Hunt” inspiriert wurden, möglich.

In “Dead by Daylight” können Überlebende und Killer bald in Skins schlüpfen, die Charaktere wie Yennefer von Vengerberg, Triss Merigold, Ciri sowie den Gegenspieler Eredin repräsentieren.

Das Highlight der Sammlung ist ein legendäres Outfit für den Überlebenden Vittorio Toscano, der in die Haut von Geralt von Riva schlüpfen darf. Für dieses Set wurden eigene Lobby-Animationen integriert. Zudem bringt Doug Cockle – die Originalstimme des Hexers – neue Voicelines ein.

Weitere Inhalte der Sammlung sind:

Ein legendäres Leshen-Kostüm für den Killer The Artist

Ein Wolfsmedaillon mit leuchtenden Augen als seltener Charm

Eine Spielerkarte, die auf die bekannte Badewannen-Szene mit Geralt verweist

Veröffentlichung und weitere Neuerungen

Die Veröffentlichung der “The Witcher”-Kollektion in “Dead by Daylight” ist für den 3. Juni 2025 geplant. Der Game Director Mathieu Côté betonte, dass die Kollektion dazu beitragen solle, die emotionale Verbindung der Spieler zu ihren Ingame-Avataren zu stärken – etwa so, wie Fans auch im echten Leben „Witcher“-Merchandise tragen oder cosplayen.

Die Witcher-Inhalte sind Teil eines umfassenderen Updates zum neunten Jubiläum von “Dead by Daylight”. Parallel wurde ein Kapitel mit dem Franchise “Five Nights at Freddy’s” angekündigt, in dem Springtrap als neuer Killer eingeführt wird. Auch ein neuer Schauplatz – Freddy Fazbear’s Pizza – ist Teil des Ganzen.

Zudem kündigte Behaviour Interactive mehrere Quality-of-Life-Initiativen an, darunter:

Phase 1 (bis Juni):

Neue Gamma-Einstellungen

Updates zur Verhinderung von Exploits

Komplette Überarbeitung der Archive

Phase 2 (nach Juni):

Möglichkeit, mehr Zuschauer zu benutzerdefinierten Matches hinzuzufügen

Spieler können Matches spielen, während sie sich für Events in die Warteschlange einreihen

Rebalancing von Karten und Schlüsselgegenständen

Neue Anti-Cheat-Maßnahmen

Maßnahmen zur Reduzierung von Camping, Slugging und Tunneling während der Trials

Ein weiterer Meilenstein ist die geplante Entwicklung eines Kapitels, das gemeinsam mit der Community erstellt werden soll und 2026 erscheint. Es wird sowohl einen Killer als auch einen Überlebenden enthalten. Deren Aussehen, Geschichte und Gameplay werden von Spielern durch eine Reihe von Entscheidungen bestimmt.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren